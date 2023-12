Każdego dnia w Polsce 90 osób umiera z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Jakie są objawy?

Organizm ludzki można porównać do idealnie funkcjonującej maszyny, w której wszystkie systemy ściśle ze sobą współpracują. Jeśli jeden z nich przestanie funkcjonować poprawnie – może to stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Jedną z takich sytuacji jest właśnie nagłe zatrzymanie krążenia, w konsekwencji czego działanie wszystkich pozostałych układów zostaje zaburzone. Jak wynika ze statystyk Grupy American Heart of Poland, każdego dnia w naszym kraju w wyniku nagłego zatrzymania krążenia umiera 90 osób. Co więcej, okazuje się, że w grupie ryzyka nie są tylko ci, którzy mają problemy z sercem.

Czym jest nagłe zatrzymanie krążenia?

„Nagłe zatrzymanie krążenia to ustanie lub znaczne upośledzenie mechanicznej czynności serca, co przekłada się na utratę przytomności, najczęściej z zatrzymaniem oddechu oraz brakiem wyczuwalnego pulsu. W przypadku braku podjęcia prawidłowych czynności resuscytacyjnych, nieodwracalne zmiany w mózgu zazwyczaj zaczynają się już po 3 minutach od nagłego zatrzymania krążenia, a śmierć następuje dosłownie kilka minut później” – tłumaczy kardiolog z Grupy American Heart of Poland dr hab. n. med. Adam Janas.

Najczęstsze powody nagłego zatrzymania krążenia są związane z problemami kardiologicznymi, takimi jak między innymi:



W grupie ryzyka nie są jednak tylko osoby, które borykają się z powyższymi schorzeniami. „NZK może również wystąpić u osób pozornie zdrowych. Do tej grupy zaliczają się sportowcy, ponieważ intensywny wysiłek podczas zawodów, szczególnie w sytuacjach, kiedy motywacja jest wysoka, może spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Warto zaznaczyć, że te zagrożenia nie wystąpiłyby, gdyby osoba unikała sportów o wyjątkowo intensywnym wysiłku. Do grupy ryzyka należą również osoby z nierozpoznanymi chorobami takimi jak: zespoły długiego odcinka QT – mało powszechna choroba serca o podłożu genetycznym, czy wrodzone kardiomiopatie, które związane są z zaburzeniami w budowie mięśnia sercowego oraz jego nieprawidłowym funkcjonowaniem” – dodał specjalista.

Jakie są objawy nagłego zatrzymania krążenia?

Do objawów nagłego zatrzymania krążenia należy między innymi:



brak reakcji na bodźce (jest to efektem przerwania przepływu krwi do mózgu),

utrata świadomości,

brak wyczuwalnego oddechu (tzw. oddech agonalny, który polega na nieregularnych próbach łapania powietrza),

brak wyczuwalnej fali tętna na większych naczyniach tętniczych.

Nagłe zatrzymanie krążenia niesie za sobą zwiększone ryzyko śmierci, jeżeli pacjent nie przebywa wtedy akurat w warunkach szpitalnych. Dlatego właśnie niezwykle ważna jest szybka reakcja świadków tego zdarzenia i udzielenie osobie chorej pomocy. „W sytuacji, gdy następuje zatrzymanie krążenia i serce przestaje bić, łatwo wpaść w panikę. Często zdarza się, że nie wiemy, jak skutecznie zareagować, co najczęściej prowadzi do biernej postawy – oczekiwania na przyjazd karetki. Niestety, taka bezczynność może mieć tragiczne konsekwencje dla osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia. Jeśli szybko zareagujemy i wykonamy masaż pośredni serca, szanse na wyzdrowienie pacjenta istotnie się zwiększają” – wyjaśnił kardiolog. Dodatkowo z niedawnych badań wynika, że NZK daje inne objawy u kobiet, a inne u mężczyzn.

Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia NZK?

W tym przypadku szalenie istotną rolę odgrywa profilaktyka. „Rzucenie palenia oraz regularne badania kardiologiczne po 40. roku życia są bardzo ważne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego i wdrożeniu odpowiedniego leczenia” – wyjaśnił kardiolog. Aktualnie w naszym kraju działa program „Profilaktyka 40 plus”, w ramach którego osoby, które ukończyły 40. rok życia, mogą wykonać bezpłatne badania i dokładnie skontrolować stan swojego zdrowia.

