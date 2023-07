Złamany lub wybity ząb można uratować. Ten prosty trik pomoże w tym

Wakacje sprzyjają różnego rodzaju wypadkom. Spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu, co rodzi różnego rodzaju okazje do nieprzyjemnych zdarzeń. Niestety nawet zwykły upadek na chodniku może mieć bardzo poważne konsekwencje, na przykład w postaci złamanego lub wybitego zęba. Większość osób odruchowo sięga wtedy po chusteczkę higieniczną, owija nią zęba i chowa zawiniątko do kieszeni lub torebki. To ogromny błąd. Zobacz, jak należy postąpić.

Zimne mleko sposobem na odratowanie złamanego lub wybitego zęba

Złamany lub uszkodzony ząb trzeba zaopatrzyć u dentysty, najszybciej jak to możliwe. Nie należy samodzielnie nastawiać zęba, nawet jeśli ten jest ruchomy. Jak zauważa stomatolog Aleksandra Kasprzak w rozmowie z „Wprost”:

Jeśli ząb został wybity, to absolutnie nie można wkładać go do portfela czy przechowywać w chusteczce. Najlepiej włożyć go do mleka, ale wtedy wizyta [u stomatologa – przyp. red.] musi się odbyć w ciągu 6 godzin [od urazu – przyp. red.].

Im szybciej, trafimy na fotel dentystyczny, tym lepiej. Nasuwa się jednak pytanie: dlaczego to właśnie mleko jest najlepszym środowiskiem do przechowywania wybitego lub złamanego zęba? Zapewnia mu ono odpowiedni poziom wilgotności, a jednocześnie spowalnia proces demineralizacji zęba i przedłuża żywotność komórek ozębnej. W rezultacie zwiększa szanse na to, że te ząb umieszczony ponownie w zębodole przyjmie się. Jeżeli wybity lub złamany ząb znajduje się w środowisku suchym prawdopodobieństwo powodzenia zabiegu spada. Po godzinie jest w zasadzie znikome.

Właściwy sposób postępowania i szybka reakcja mają bardzo duże znaczenie nie tylko w przypadku zębów stałych, ale również tak zwanych mleczaków. Ich uraz lub złamanie może bowiem – jak podkreśla ekspertka – doprowadzić do uszkodzenia zawiązków zębów stałych, a w konsekwencji zwiększyć ryzyko wystąpienia wady rozwojowej zęba. Ta natomiast sprawia, że staje się on mniej odporny na próchnicę oraz działanie innych szkodliwych czynników zewnętrznych.

Jak uchronić ząb przed wybiciem lub złamaniem?

Przede wszystkim należy zachować dużą ostrożność podczas uprawiania sportu lub innej aktywności fizycznej. Warto inwestować w odpowiednie ochraniacze i co najważniejsze regularnie kontrolować stan jamy ustnej u stomatologa. Wybiciu lub złamaniu zęba sprzyjają bowiem wady zgryzu, W przypadku ich wystąpienia konieczne jest leczenie ortodontyczne.

