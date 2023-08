Mało znany objaw marskości wątroby. Świąd to nie tylko choroby skóry

Marskość wątroby jest poważną oraz przewlekłą chorobą. Podczas niej włóknienie osiąga takie natężenie, że dochodzi do całkowitego zatarcia struktury anatomicznej wątroby. Jest to stan uszkodzenia i zaburzenia czynności tego narządu. Ta choroba jest konsekwencją wielu schorzeń wątroby, ale również nadużywania alkoholu. Objawy marskości wątroby w dużej mierze zależą od stopnia zaawansowania choroby. Jednym z symptomów, który świadczy o tym schorzeniu, jest świąd skóry.

Marskość wątroby może objawiać się świądem skóry

Objawy marskości wątroby mogą być typowe lub niespecyficzne. Świąd skóry należy do tej drugiej grupy, dlatego często nie przywodzi na myśl właśnie tego schorzenia. Ten objaw pojawia się w zaledwie kilku procentach przypadków. Może mieć on różne nasilenie – od łagodnego do bardzo uporczywego. Nie ma korelacji między świądem a zaawansowaniem choroby wątroby, może występować na wczesnych jej etapach, jak i schyłkowym okresie. Zazwyczaj ma on charakter uogólniony, jednak może też dotyczyć pojedynczych fragmentów ciała, na przykład dłoni czy stóp. Ulega nasileniu w porze nocnej, a także pod wpływem wyższych temperatur. Mogą mu także towarzyszyć czerwone plamy na dłoniach.

Nietypowe objawy marskości wątroby

Ta choroba przez bardzo długi czas może rozwijać się dość podstępnie, nie powodując żadnych dolegliwości. Do jej rozpoznania dochodzi wtedy zazwyczaj przypadkowo. Co więcej, niektóre symptomy mogą być na tyle mało charakterystyczne, że chory je bagatelizuje lub przypisuje innej chorobie. Nieswoiste objawy marskości wątroby to:



uczucie zmęczenia,

przewlekłe osłabienie,

mniejsza tolerancja wysiłku,

bezsenność,

uczucie ciężkości w obrębie jamy brzusznej,

utrata apetytu,

dolegliwości ze strony układu pokarmowego (odbijanie, wzdęcia, gazy, nudności, wymioty).

Bardzo nietypowymi objawami, które jednak mogą wystąpić u części chorych, są:



zaburzenia psychiczne,

dezorientacja,

nocne skurcze nóg,

krwawienie z nosa i dziąseł,

suchość w jamie ustnej,

ból mięśni i stawów.

Jakie są typowe objawy tej choroby?

Z kolei do typowych objawów świadczących o marskości wątroby zaliczamy między innymi:



powolny spadek masy ciała,

żółtaczkę,

powiększenie wątroby,

wodobrzusze,

zmianę rytmu dobowego,

powiększenie śledziony,

szybką utratę masy ciała przy jednoczesnym powiększaniu się obwodu brzucha,

pajączki wątrobowe,

obrzęki podudzi.

Należy jednak pamiętać o tym, że niektóre z objawów wcale nie muszą wystąpić u każdego chorego.

Przyczyny marskości wątroby

Jedną z najczęstszych przyczyn marskości wątroby jest nadużywanie alkoholu – dochodzi wtedy do alkoholowej marskości wątroby, może wystąpić też alkoholowe zapalenie wątroby. Kolejną przyczyną są niektóre wrodzone lub nabyte choroby metaboliczne. Za taki stan odpowiada również przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (wywołane przez wirusy HBV i HCV). Czynnikiem powodującym marskość wątroby mogą być także przewlekłe choroby dróg żółciowych, powodujące cholestazę, czyli utrudniony odpływ żółci z wątroby. Schorzenie to może być również wywołane przewlekłym stosowaniem niektórych leków.

