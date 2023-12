Rekordowa liczba zakażeń HIV – eksperci alarmują. Kto powinien wykonać test?

Od połowy października do końca listopada w Polsce przybyło 337 nowych zakażeń HIV. Od nowego roku zarejestrowano ich w Polsce 2688 – tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że ubiegły rok był w Polsce rekordowy pod tym względem – odnotowano wtedy 2384 nowe zakażenia.

Kto powinien wykonać test na HIV?

„Niestety wciąż brakuje w naszym kraju zwyczaju testowania” – mówi prof. Miłosz Parczewski, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, wiceprezes Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS i kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie. Dodaje, że każdy, kto otwiera nowy związek powinien wykonać test na HIV. Także osoby, które miały ryzykowne kontakty seksualne, bez zabezpieczenia, po środkach psychoaktywnych, nie znały statusu partnera lub partnerki. Dotyczy to też osób, które migrują z krajów o wyższej częstości występowania zakażeń HIV. „Tak naprawdę większość z nas powinna to zrobić, szczególnie, jeśli do tej pory nigdy się nie testowaliśmy” – mówi profesor.

Gdzie można wykonać test?

W każdym województwie działają punkty konsultacyjno-diagnostyczne powołane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w których każdy chętny może przetestować się w kierunku HIV. Punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Szczecinie był pierwszym tego typu punktem w Polsce i działa nieprzerwanie od 20 lat.

„Badania są bezpłatne i anonimowe. Dodatkowo w Szczecinie mamy zwiększoną pulę badań o testy w kierunku kiły i HCV, wykonujemy je na tych samych zasadach z tą różnicą, że w przypadku kiły i HCV wynik mamy po chwili. Po wynik testu na HIV zapraszamy zawsze na kolejny dyżur” – mówi pielęgniarka Małgorzata Kłys-Rachwalska. Takie punkty, jak w Szczecinie, znajdują się jeszcze w 25 innych miastach (pełna lista dostępna jest na stronie internetowe Krajowego Centrum ds. AIDS). Aby z nich skorzystać, nie trzeba kierować się rejonizacją.

Pozytywny test na HIV. I co dalej?

W przypadku dodatniego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem HIV, badanie musi zostać jeszcze potwierdzone. Jeśli wynik będzie pewny, osoba testowana, obok informacji o zakażeniu, otrzymuje wsparcie psychologiczne i od razu rejestrowana jest do szpitalnej poradni nabytych niedoborów immunologicznych, by szybko mogła rozpocząć leczenie.

„HIV to nie wyrok, o ile jest wcześnie zdiagnozowany” – mówi prof. Miłosz Parczewski. „Niestety powyżej 55 procent populacji polskiej diagnozowana jest późno. A późna diagnoza oznacza, że oczekiwana długość życia jest skrócona. Wcześnie wykryte zakażenia sprawia, że możemy leczyć skutecznie, wiremia [poziom wirusa we krwi] będzie niewykrywalna, a więc człowiek będzie niezakaźny”.

Czytaj też:

Rośnie liczba zakażonych HIV. Nie wszyscy chcą się leczyćCzytaj też:

Ta straszna choroba była, jest i będzie, choć o niej zapominamy. „Wciąż mam przed oczami 8-letniego chłopca”