Szczepionka przeciw COVID-19 ma wpływ na menstruację? Są doniesienia na ten temat

Prof. Victoria Male z Imperial College London opublikowała artykuł w czasopiśmie Science, dotyczący doniesień o różnym wpływie szczepionek na COVID-19 na menstruację. W swoim artykule zauważa, że dotychczasowe badania wykazały, że takie szczepionki mogą powodować niewielkie, przejściowe zmiany w miesiączce.

Jak szczepionki wpływają na miesiączkę?

Wkrótce po wprowadzeniu szczepień przeciw COVID-19 kobiety na całym świecie zaczęły zgłaszać zmiany w swoich okresach po szczepieniu – niektóre zauważyły dłuższe cykle, a inne cięższe krwawienia. Ponieważ raporty nie sugerowały problemów wystarczająco poważnych, aby je zbadać, twórcy szczepionek nie uwzględnili testów na wpływ menstruacyjny podczas swoich prób.

Male sugeruje, że rezultatem takiego podejścia było wahanie się niektórych kobiet przed zaszczepieniem. A to, jak dodaje, dolało oliwy do ognia kampanii dezinformacyjnych wymierzonych w szczepionki przeciw COVID-19.

W swoim artykule Male zauważa, że od tego czasu inni badacze przyjrzeli się tej sprawie i znaleźli dowody wskazujące na to, że niektóre szczepionki przeciwko COVID-19 rzeczywiście mają wpływ na cykl menstruacyjny – chociaż badaczka jednocześnie podkreśla, że były to zmiany niewielkie i tymczasowe. Zaznacza też, że nadal nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Sugeruje, że może to mieć coś wspólnego z cytokinami wytwarzanymi po zaszczepieniu i ich wpływem na sygnalizację zachodzącą między przysadką mózgową, podwzgórzem i jajnikami. Dodaje, że nadal nie wiadomo, czy zarażenie COVID-19 ma jakikolwiek wpływ na cykl menstruacyjny.

Testowanie leków a cykl menstruacyjny

Male zauważa, że generalnie testowanie nowych leków nie obejmuje ustalenia, czy wpływają one na cykl menstruacyjny — co sugeruje, że społeczność medyczna powinna to wziąć pod uwagę. Chociażby po to, aby uspokoić kobiety, które martwią się o te kwestie.

Czytaj też:

Jak złagodzić PMS? 3 skuteczne sposobyCzytaj też:

Nie denerwuj ginekologa! Co drażni lekarzy w zachowaniu pacjentek?