Test owulacyjny pomaga zajść w ciążę. Jak działa?

Test owulacyjny to bardzo przydatne narzędzie, które pomaga kobiecie określić, kiedy przypada czas owulacji. Korzystają z niego kobiety, starające się o dziecko, bo pomaga im szybciej zajść w ciążę. Dlaczego?

Test owulacyjny wskazuje, kiedy następuje moment jajeczkowania, w którym organizm uwalnia komórkę jajową, zdolną do zapłodnienia. To tylko 24 godziny w ciągu całego cyklu menstruacyjnego, w trakcie których są największe szanse na poczęcie dziecka. A dzięki testom owulacyjnym szanse te mogą być w pełni wykorzystane.

Czym jest test owulacyjny?

Test owulacyjny to pudełeczko, zawierające paski testowe (najczęściej 5), które należy zanurzyć w moczu, dokładnie tak jak w przypadku testu ciążowego. Można go kupić w aptece albo drogerii, by sprawdzić, jaki jest poziom hormonu lutenizującego (LH). W czasie dni płodnych hormon ten mocno wzrasta, dzięki czemu test pomaga określić czas owulacji. Niektóre testy dodatkowo mogą mierzyć poziom estrogenów.

Czytaj też:

Cykl bezowulacyjny: co to jest i jak się objawia?

Działanie testu owulacyjnego

Test owulacyjny wykrywa podwyższony poziom LH o stężeniu wyższym niż 25-30 mlU/ml. Wynik pozytywny oznacza, że właśnie trwają dni płodne, a w ciągu 36 godzin nastąpi owulacja. Dla par, które starają się o dziecko, jest to znak, że w najbliższym czasie są największe szanse na zajście w ciążę.

Test owulacyjny łatwiej jest wykonać kobietom, które mają regularne cykle miesiączkowe i wiedzą, kiedy następują dni płodne. Rozpoznają wyraźne sygnały ze strony organizmu: podwyższoną temperaturę ciała, zmianę konsystencji śluzu szyjkowego (w czasie owulacji przypomina konsystencję białka kurzego), ból podbrzusza, tkliwość piersi. Takie objawy jasno wskazują, że rozpoczął się najbardziej płodny okres w ciągu cyklu, dlatego wykonanie w tym czasie testu owulacyjnego da wynik miarodajny.

Skuteczność testu

Testy owulacyjne uważa się za bardzo skuteczne (99 procent wiarygodności). Pomagają oszacować czas owulacji bardziej precyzyjnie niż inne metody, m.in. termiczna czy metoda Billingsów.

Jak zrobić test owulacyjny?

Test owulacyjny wykonuje się z moczu, tak jak test ciążowy. Nie zaleca się jednak dokonania pomiarów rano, ale wieczorem, gdy stężenie LH będzie najwyższe.

Test wykonuje się w czasie okołoowulacyjnym, najczęściej 2 dni przed spodziewaną owulacją. Opakowanie zawiera kilka pasków, dlatego warto test powtarzać kilka dni z rzędu. Jeśli po zanurzeniu paska testowego zabarwią się dwie linie: kontrolna i testowa, oznacza to, że kobieta ma owulację.

Fałszywy test

Czy test owulacyjny może kłamać? Okazuje się, że może dać wynik nieprawidłowy.

Jeśli kobieta jest już w ciąży, test owulacyjny da wynik pozytywny

Jeśli cierpi na zespół policystycznych jajników (PCOS), test również może dać wynik pozytywny

Jeśli przyjmuje leki, które poprawiają płodność, wynik testu może być zafałszowany

Na pomiar wpływa również przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej

Jeśli test zostanie wykonany z porannego moczu, może również dać wynik niemiarodajny

Jeśli w trakcie wykonania testu nie zabarwią się żadne linie (ani kontrolna, ani testowa), test mógł zostać wykonany nieprawidłowo

Wskazówki dotyczące wykonania

Test owulacyjny wykonuj wieczorem codziennie o tej samej porze Wyniki zapisuj w notatniku – pomogą ci zorientować się, jak wygląda twój cykl menstruacyjny Nie wykonaniem testu nie pij dużej ilości płynów, by nie rozrzedzić stężenia hormonu w moczu Wynik odczytaj od razu po wykonaniu testu, w czasie przewidzianym przez producenta. Po upływie dłuższej ilości czasu wynik będzie niemiarodajny

Ile kosztuje test owulacyjny?

Cena testu owulacyjnego waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Jest ona uzależniona od liczby pasków testowych, jakie znajdują się w opakowaniu. Najczęściej jest to 5 pasków i wtedy test kosztuje 10-20 zł.

Czytaj też:

Progesteron: hormon, który odpowiada za utrzymanie ciąży