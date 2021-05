Skolioza. Skrzywienie kręgosłupa, które najczęściej dotyczy dzieci

Skolioza to skrzywienie kręgosłupa, które najczęściej kojarzone jest z wystającymi łopatkami bądź nierówną wysokością ramion. W rzeczywistości skolioza może przyjmować wiele postaci.

Skolioza – co to za choroba?

Skolioza to nic innego jak deformacja kręgosłupa. Może przybierać postać skrzywienia bocznego, popularnie nazywanego skrzywieniem w literę S. Skolioza jednak jest bardziej złożoną chorobą, a skrzywienie ma charakter trójpłaszczyznowy: dotyczy płaszczyzny czołowej, strzałkowej i poziomej.

Najczęściej pojawia się w odcinku piersiowym, szyjno-piersiowym lub piersiowo-lędźwiowym.

Rodzaje skoliozy

Choroba może przybierać różne postaci. Wyróżnia się:

skoliozę I stopnia – w której skrzywienie kręgosłupa waha się w przedziale 10-24 stopnie i jest niewielkim odchyleniem od normy

skoliozę II stopnia – w której skrzywienie waha się od 24 do 45 stopni. Najczęściej chorobę udaje się zatrzymać dzięki wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych, rehabilitacji, noszeniu pajączka i gorsetów

skoliozę III stopnia – w której skrzywienie przekracza 50 stopni. W tym przypadku sama rehabilitacja nie pomoże i najczęściej konieczna jest operacja kręgosłupa. Deformacja kręgosłupa pociąga za sobą zmianę położenia narządów wewnętrznych takich jak płuca czy serce, co może w przyszłości doprowadzić do problemów z krążeniem czy oddychaniem.

Przyczyny skrzywienia kręgosłupa

Skolioza najczęściej ujawnia się w okresie dojrzewania, gdy dzieci szybko i intensywnie rosną. Do jej powstania przyczynia się nieprawidłowa postawa, siedzenie przy biurku w złej pozycji, leżenie, brak sportu i ruchu.

Wśród przyczyn skoliozy wymienia się również:

zaburzenia nerwowe

skrzywienia wrodzone, związane z nieprawidłową budową kręgów

zmiany w budowie kręgosłupa

porażenie mózgowe

zrosty żeber

choroby płuc



Objawy skoliozy

Choroba daje wyraźne objawy w postaci:

wystających łopatek

przechyleniu ciała na jedną stronę

nierównych ramion (jedno może być wyżej od drugiego)

nierównej wysokości talii

krzywej linii kręgosłupa

garbienia się



Jeżeli choroba jest zaawansowana, towarzyszy jej także przewlekły ból kręgosłupa. Czasem mogą pojawić się również problemy z chodzeniem czy z opadającą stopą.

Leczenie deformacji kręgosłupa

Leczenie skrzywienia kręgosłupa jest niezbędne. Uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby, wieku pacjenta i rodzaju deformacji. Najczęściej polega na zrobieniu rentgenu kręgosłupa i rozpoczęciu ćwiczeń korekcyjnych. Oprócz tzw. korektywy lekarz może zalecić również noszenie gorsetu wzmacniającego kręgosłup.

Jeśli choroba się zaostrza, a ćwiczenia nie przynoszą efektu, lekarz może zdecydować, że konieczna jest operacja kręgosłupa. U dzieci taki zabieg przeprowadza się, gdy dziewczynki wejdą w okres dojrzewania. U dorosłych operacja kręgosłupa następuje, gdy dolegliwości bólowe nasilają się tak mocno, że pacjent nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

Operacja kręgosłupa

Operacja kręgosłupa to poważny zabieg, po którym długo wraca się do pełnej sprawności. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, powrót do zdrowia powinien zająć około roku. Przez pierwsze miesiące wskazany jest leżący tryb życia, unikanie wysiłku fizycznego i nieobciążanie kręgosłupa.

Jak zapobiegać skrzywieniu kręgosłupa?

Bardzo ważne jest, by zwracać uwagę na to, jak rozwijają się dzieci. Trzeba zadbać o to, by miały właściwą wysokość biurka, by nie garbiły się, odrabiając lekcje i nie przechylały się na jedną stronę, nosząc do szkoły plecak.

Konieczne jest kupowanie dobrego obuwia, które nie będzie sprzyjało deformacji kręgosłupa. Warto też zapisać dziecko na zajęcia sportowe, które będą stymulowały do pracy mięśnie pleców, np. na basen.

