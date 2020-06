Plamienie zamiast okresu – co to oznacza?

Plamienie zamiast miesiączki to nie to samo co skąpy okres. Przyczyn wystąpienia jedynie niewielkiego plamienia w czasie miesiączki może być kilka i mogą być one związane zarówno z działaniem czynników zewnętrznych, jak i wystąpieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Jedną z częstych przyczyn plamienia w czasie okresu jest ciąża.

Skąpa miesiączka czy plamienie?

Często trudno jest odróżnić skąpą miesiączkę od plamienia. O skąpych miesiączkach mówimy wówczas, gdy trwają one jedynie 1-2 dni, a ilość utraconej w tym czasie krwi jest znacznie mniejsza niż w przypadku normalnego krwawienia. Skąpe miesiączki są typowe dla młodych dziewcząt w okresie dojrzewania i kobiet, których zdolności prokreacyjne powoli się kończą, czyli w okresie menopauzy. Skąpa miesiączka lub jedynie chwilowe, niewielkie plamienie, mogą wskazywać na problemy zdrowotne lub być pierwszym objawem ciąży.

Plamienie zamiast okresu – przyczyny

W większości przypadków przyczyną plamienia pojawiającego się zamiast normalnej miesiączki są zaburzenia hormonalne, które może powodować m.in. zespół policystycznych jajników. Plamienie zamiast okresu lub bardzo skąpe miesiączki występują także u kobiet, u których występują torbiele na jajnikach.

Do częstych przyczyn plamienia pojawiającego się zamiast okresu zalicza się także zaburzenia hormonalne, które mogą być spowodowane m.in. długotrwałym stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. W tym przypadku wpływ na intensywność krwawienia ma także samodzielne „przestawianie” terminu miesiączki, poprzez rezygnację z tzw. przerwy na krwawienie z odstawienia tabletek antykoncepcyjnych.

Co jeszcze może być przyczyną plamienia zamiast okresu? Bardzo ważna dla układu hormonalnego jest prawidłowo skomponowana dieta, dlatego plamienie jest częstym skutkiem niedożywienia oraz nadwagi, a także pojawia się u kobiet cierpiących na zaburzenia odżywiania. Przyczyną plamienia mogą być także:

przewlekły stres,



intensywny wysiłek fizyczny,



przemęczenie organizmu,



zaburzenia psychiczne,



niedobór estrogenów,



zbyt wysoki poziom prolaktyny,



uszkodzenia macicy np. w wyniku powikłań okołoporodowych i wypadków,



cykle bezowulacyjne



i inne przyczyny bez podłoża chorobowego.

Ważne: wszelkie odstępstwa od normy w przypadku cyklu menstruacyjnego wymagają wizyty u ginekologa i zdiagnozowania przyczyny nieprawidłowości.

Brązowe plamienie zamiast okresu

Dość częstym problemem kobiet jest pojawienie się brązowego plamienia zamiast okresu. Najczęściej jest ono spowodowane stanami zapalnymi dróg rodnych i innymi schorzeniami kobiecymi. Brązowe plamienie zamiast okresu może świadczyć m.in. o mięśniakach macicy.

Plamienie zamiast okresu a ciąża

Bardzo skąpa miesiączka może wskazywać na ciążę. Wczesne oznaki ciąży związane są z zagnieżdżeniem się zapłodnionego jajeczka w macicy, co może spowodować tzw. plamienie implantacyjne. Czasami pojawia się ono w spodziewanym terminie miesiączki, jednak może też pojawić się nieco wcześniej lub kilka dni później.

U niektórych kobiet mogą wystąpić plamienia lub skąpe miesiączki nawet do 12 tygodnia ciąży, jednak nie zdarza się to często. W sytuacji, gdy mogło dojść do zapłodnienia i zamiast miesiączki pojawia się jedynie plamienie, warto wykonać test ciążowy, aby potwierdzić ewentualną ciążę.

Ważne: domowy test ciążowy nie zawsze musi wykryć wczesną ciążę, dlatego najlepiej rozwiać lub potwierdzić swoje przypuszczenia wykonując badanie krwi bądź badanie USG.

Plamienie zamiast okresu a poronienie samoistne

Szacuje się, że nawet co 5 ciąża może kończyć się samoistnym poronieniem, które powoduje krwawienie lub plamienie. Nie zawsze jest to wiązany z poronieniem krwotok i ból brzucha – jeżeli nie dochodzi do całkowitego usunięcia jajeczka, to może pojawić się jedynie plamienie w terminie spodziewanej miesiączki. W takim przypadku konieczne jest poddanie się zabiegowi łyżeczkowania macicy.

