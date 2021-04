Dlaczego kobiety przybierają na wadze po ciąży?

Zgodnie z nowym badaniem, stały przyrost masy ciała po ciąży może być wynikiem zmiany stylu życia. Obejmuje on spożywanie resztek pokarmu dziecka i spędzanie większej ilości czasu na siedząco, np. podczas czytania lub oglądania filmów z dziećmi.

Waga po porodzie

Badacze z Uniwersytetu Michigan w USA porównali masy ciała kobiet z dziećmi i bez dzieci. Z prawie 30 000 kobiet, które rodziły od jednego do czterech razy, większość nigdy nie wróciła do swojej masy ciała sprzed ciąży. Jednak ich waga w 1-2 lata po porodzie była prawie identyczna z wagą, jakiej można by oczekiwać, gdyby pozostały bezdzietne.

Zaobserwowano też wyższą trajektorię przyrostu masy ciała w porównaniu z kobietami, które nie miały dzieci. Jak powiedział Yakusheva, powodem, dla którego wiele matek ma wyższe wskaźniki przyrostu masy ciała, jest styl życia.

„Matki mają tendencję do stawiania potrzeb swoich dzieci na pierwszym miejscu, więc mogą one nie ćwiczyć lub nie dbać o siebie jak kiedyś” – powiedziała prof. Olga Yakusheva z Uniwersytetu Michigan w USA.

Badaczka podkreśla również, że odkrycia te nie powinny powodować poczucia winy u matek. „Wiele kobiet faktycznie rozpoczyna dietę i ćwiczy przez krótki czas, aby wrócić do wagi sprzed ciąży. Często jednak zniechęca się wynikami” – dodała Yakusheva. Według badaczki lepiej skoncentrować się na długoterminowym, zdrowym stylu życia przed ciążą, w jej trakcie i po ciąży.

