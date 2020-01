Zanieczyszczenia powietrza powodują zmiany w strukturze mózgu dzieci?

Badanie Centrum Medycznego Szpitala Dziecięcego Cincinnati wykazało, że dzieci z wyższym poziomem narażenia na TRAP w chwili urodzenia wykazały w wieku 12 lat zmniejszenie objętości istoty szarej i grubości kory w porównaniu z dziećmi o niższym poziomie narażenia.

Wyniki tego badania sugerują, że to, gdzie mieszkasz i powietrze, którym oddychasz, może wpływać na rozwój mózgu, jak mówi dr Travis Beckwith, pracownik naukowy w Cincinnati Children i główny autor badania. Chociaż odsetek utraty jest znacznie mniejszy niż to, co można zaobserwować w chorobie zwyrodnieniowej, utrata ta może wystarczyć, aby wpłynąć na rozwój różnych procesów fizycznych i psychicznych.

Szara materia obejmuje obszary mózgu zaangażowane w kontrolę motoryczną, a także percepcję sensoryczną, taką jak widzenie i słyszenie. Grubość korowa odzwierciedla zewnętrzną głębokość istoty szarej. Badanie wykazało, że określone obszary płatów czołowych i ciemieniowych oraz móżdżku uległy zmniejszeniu ze spadkiem rzędu 3 do 4 procent.

„Jeśli wczesna ekspozycja na TRAP nieodwracalnie zaszkodzi rozwojowi mózgu, konsekwencje strukturalne mogą się utrzymywać niezależnie od terminu przeprowadzenia kolejnego badania” – mówi dr Beckwith.

Naukowcy wykorzystali obrazowanie rezonansem magnetycznym do uzyskania anatomicznych obrazów mózgu od 147 12-latków. Te dzieci są częścią podgrupy Cincinnati Childhood Alergy and Air Pollution Study (CCAAPS), w której rekrutowano wolontariuszy przed ukończeniem szóstego miesiąca życia w celu zbadania narażenia na TRAP we wczesnym dzieciństwie i skutków zdrowotnych.

Ochotnicy mieli wysoki lub niski poziom narażenia na TRAP w pierwszym roku życia. Naukowcy oszacowali narażenie za pomocą sieci pobierania próbek powietrza z 27 miejsc w obszarze Cincinnati, a pobieranie próbek 24/7 przeprowadzono jednocześnie w czterech lub pięciu miejscach w różnych porach roku. Uczestniczące dzieci i ich opiekunowie odbyli wizyty w klinice w wieku 1, 2, 3, 4, 7 i 12 lat.

Wcześniejsze badania TRAP sugerują, że przyczynia się on do chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń neurorozwojowych. Ta praca potwierdza, że ​​TRAP zmienia strukturę mózgu na wczesnym etapie życia.

