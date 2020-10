6 oznak, że twoje dziecko je zbyt dużo cukru. Ogranicz mu słodycze natychmiast!

Dzieci często zamiast zwykłych posiłków jedzą chętniej cukierki, batony i żelki. Jednak im więcej cukru zjada twoje dziecko, tym większe jest ryzyko wystąpienia otyłości, cukrzycy i innych chorób przewlekłych. Nawet jeśli ograniczasz ich spożycie, a w domu nie ma słodyczy, mogą próbować je zdobyć w innym miejscu. Dlatego bądź czujny! Czy wiesz, jak rozpoznać u dziecka uzależnienie od cukru?

6 oznak, że twoje dziecko spożywa zbyt dużo cukru

1. Przyrost masy ciała

Dzieci rosną i każdego roku przybierają na wadze. Jednak ważne jest, aby upewnić się, że pozostają w docelowym zakresie wagi dla ich wzrostu. Jeśli przyspieszenie wzrostu nie jest powodem ich aktualnego zapotrzebowania na nowe ubrania, może to być spowodowane nadmierną konsumpcją słodyczy. Dlatego rolą rodzica jest zapewnienie im alternatywy przekąsek, które dobrze smakują i są dla nich zdrowe.

2. Ubytki w zębach

Dzieci notorycznie nie myją zębów wystarczająco dobrze, co prowadzi do fatalnego stanu uzębienia. Duże spożycie cukru tylko pogarsza sytuację. Jeśli twoje dziecko ma więcej niż jedną lub dwie dziury w zębach, oznacza to, że albo nie szczotkuje dobrze, albo je za dużo cukru. Może to być również połączenie obu tych przyczyn.

3. Odmowa pożywnych dań

Cukier to uzależniająca substancja, która zmienia mózg. Czy wiesz, że badania wykazały, że cukier działa w ten sam sposób, co kokaina? Kiedy dziecko otrzymuje stale dużo słodyczy, łatwo odmawia innej żywności. Nawet jeśli twoje dziecko wcześniej uwielbiało zupy i sałatki, teraz może ich nie chcieć, ponieważ jego organizm chce cukru. Nic nie może zaspokoić tego pragnienia poza większą ilością cukru, prawdopodobnie dlatego, że jego organizm jest uzależniony.

4. Nastrojowość i drażliwość

Czy zauważyłeś, jak zły jest twój nastrój, gdy przejadasz się cukrem? Jesteś zmęczony, wzdęty i rozdrażniony, nie wspominając o senności. Dzieci, tak jak dorośli, mają różne nastroje, które zmieniają się w trakcie dnia. Jeśli jednak zauważysz, że twoje niegdyś przyjemne dziecko wydaje się być na skraju nerwów, można winić jego dietę. Kiedy je cukier, natychmiast podnosi on poziom glukozy i daje uczucie euforii. Jednak gdy poziom cukru wraca do normy, może to powodować zmęczenie i rozdrażnienie. Zjedzenie zbyt dużej ilości cukru przed snem może powodować problemy z zasypianiem.

5. Nadpobudliwość

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to stan, który dotyka ponad sześć milionów dzieci, co stanowi 6,1 procent populacji. Każdego roku coraz więcej dzieci ma rozpoznane ADHD. W latach 80. diagnoza ta nie była tak powszechna. Nietypowe było również spożywanie tak dużej ilości cukru i fast foodów, jak dzisiaj. W 2003 roku około 4,4 procent dzieci w wieku od 5 do 18 lat wykazało nadpobudliwość. Liczby stale rosną, a wielu ekspertów uważa, że cukier i dieta odgrywają tu ważną rolę. Kiedy u dziecka zostanie zdiagnozowane ADHD, pierwszą rzeczą, którą zaleci lekarz, jest zmiana diety.

6. Niekontrolowane pragnienie słodyczy

Kiedy poziom cukru we krwi spada, organizm chce więcej, aby uzupełnić braki. Jeśli dziecko stanowczo domaga się słodyczy, jest to coś, na co należy zwrócić uwagę. Dodatkowo po jedzeniu mogą wystąpić problemy trawienne. Jeśli twoje dziecko przejada się cukrem, będzie wykazywać objawy, takie jak nadmiar gazów, wzdęcia, bóle brzucha i wzdęcia, i może często chodzić do łazienki.