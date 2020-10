Jak rozmawiać z dziećmi o aborcji? Wyjaśnia Mama Seksuolog

Sytuacja polityczno-społeczna w kraju sprawia, że dzieci zaczynają pytać o wiele rzeczy: Co to jest aborcja? Co to są protesty? Dlaczego ludzie chodzą po ulicach? Czy mogę namalować znak błyskawicy? Czy jesteśmy bezpieczni? Na dodatkowe emocje mogą narażać je przekazy medialne, rozmowy z rówieśnikami, drastyczne zdjęcia w Internecie. Jedno jest pewne – nie unikniemy tematu – i nie powinniśmy go unikać w rozmowie z dzieckiem.

Rozmowa z dzieckiem na temat aborcji

Jak wyjaśnia Karolina Piotrowska, pierwszym krokiem powinno być emocjonalne wsparcie. Nie powinniśmy bagatelizować obaw dziecka ani umniejszać jego emocjom. Zapewnienie, że jesteśmy z nim będzie podstawą do dalszej rozmowy.

Psycholożka radzi zapytać dziecko, co widziało lub słyszało na temat aktualnej sytuacji. Może czegoś się przestraszyło? Czegoś nie rozumie? Zachęćmy dziecko do wyrażenia własnych obaw i myśli. Nawet jeśli podejmie trudne zagadnienie, powinniśmy być z nim szczerzy. Pamiętaj o prostym języku i zachowaniu spokoju. Jeśli dziecko zapyta, czym jest zabieg aborcji, wystarczy powiedzieć mu, że jest to przerwanie ciąży. Nie ukrywaj przed dzieckiem, że niektórzy rodzą się z ciężkimi chorobami, oraz że lekarze robią wszystko, co w ich mocy, by zapewnić ludziom zdrowie.

Bądź dostępny dla dziecka

Jak wyjaśnia Mama Seksuolog, swoją otwartością i dostępnością uczysz dziecko, że nie ma złych tematów do rozmowy. Zapewnij, że jest kochane i chciane. Gotowość do rozmowy jest już ważnym komunikatem. Dzięki temu w przyszłości będzie przychodzić do ciebie z innymi problemami i nawiążecie głęboki kontakt. Chroń jego wrażliwość ograniczając dostęp do drastycznych zdjęć.

Jeśli dziecko słyszało niecenzuralne słowa i próbuje je powtarzać, wyjaśnij, na czym polega złość ludzi na ulicach. Zapewnij, że wyrażanie swojej złości nie jest czymś złym, jednak powinniśmy to robić w kulturalny sposób. Dziecko powinno rozumieć czym jest prawo do decydowania o swoim życiu – powiedz, że to prawo zostało ograniczone i wywołuje bunt. Zapytaj, czy rozumie ten problem.

