Czy w czasie pandemii koronawirusa należy częściej brać prysznic? Odpowiedź zaskakuje

„Myj ręce przez 20 sekund” to jedna z najcenniejszych i najczęściej powtarzanych porad, ponieważ COVID-19 skutecznie już od wielu tygodni ingeruje w nasze codzienne życie. Dzięki CDC wiemy, że mydło i woda zabijają wirusa, co jest ważną częścią powstrzymywania jego rozprzestrzeniania się. Ale ponieważ w ostatnim czasie mimo wszystko płyny do dezynfekcji również są stosowane coraz bardziej powszechnie, powstaje pytanie: czy powinniśmy brać prysznic częściej – i ostrożniej?

Według profesjonalistów odpowiedź brzmi: „nie bardzo”. Ponieważ COVID-19 jest wirusem układu oddechowego, co oznacza, że ​​pochodzi on z jamy ustnej i płuc i tam też może się lokować, największe obawy budzi przenoszenie kropelek – z którymi częstszy kontakt mogą mieć dłonie niż inne części ciała.

– Jeśli na twoim ciele jest jakiś obszar, na który kropelki układu oddechowego przechodzą częściej niż na na ręce, możesz skupić się na jego szorowaniu, ale trochę więcej, ale poza tym nie musisz skupiać się bardziej na temacie czystości – mówi Jason Tetro, mikrobiolog. – Więc jeśli masz gołe ramiona i kichasz w łokieć, możesz szorować tę przestrzeń. Ale z kolei nie musisz czyścić stóp bardziej niż zwykle.

Jednak dermatolog Joshua Zeichner zaleca, aby codziennie brać prysznic i myć całe ciało, a nie tylko zwykłe „miejsca newralgiczne”. Zaleca też codzienne mycie włosów.

– Wiemy, że wirusy mogą żyć w wilgotnym środowisku poza skórą przez krótki czas, i może to obejmować włosy – mówi. Innymi słowy, obecnie lepiej jest być bezpiecznym niż oszczędzać na mydle i wodzie. Ponieważ wirus można zmyć wszystkim, co ma właściwości powierzchniowo czynne (inaczej: pieni się), twoje zwykłe mydło, płyn do mycia ciała i szampon powinny być całkowicie odpowiednie do wykonania tej pracy.

Inną ważną zmianą, którą profesjonaliści chcą, abyś wprowadził w życie, jeśli chodzi o zwyczaje związane z braniem prysznica, jest regularne czyszczenie butelek, które tam trzymasz.

– Jeśli masz coś, czego używasz pod prysznicem i co jest udostępniane innym domownikom, być może dobrze jest to umyć mydłem i wodą, zanim przekażesz butelkę komuś innemu – mówi Teatro, dodając, że jest to łatwy sposób aby mieć pewność, że nie przekazujesz wirusa komuś innemu, kto może korzystać z tego samego prysznica.

