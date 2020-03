Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – jak o nie dbać?

Ponieważ w kraju wprowadzane są środki dystansowania społecznego, zamykane są szkoły i restauracje, a firmy deklarują konieczność pracy z domu, musimy stawić czoła nowej, odosobnionej rzeczywistości. „Jesteśmy istotami społecznymi. Lubimy się łączyć, dotykać i być blisko ludzi. Z powodu koronawirusa musieliśmy zmienić nasze zachowanie, co może wywoływać poczucie izolacji”, powiedziała dr Patricia Thornton, licencjonowana psycholog z Nowego Jorku. Oto kilka wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne podczas wybuchu choroby COVID-19.

Jak łagodzić niepokój?

Wiele osób cierpiących na zaburzenia lękowe oraz bez nich odczuwa niepokój. Thornton opisuje lęk jako oczekiwane zmartwienie lub rozmyślanie o czymś, co może się wydarzyć w przyszłości. Mówi, że nasz świat odczuwa ogromny niepokój z powodu nowego koronawirusa. Z czego to wynika? Wirusa nie widać, mało osób przechodzi testy, nie wiemy też dokładnie, kto jest nosicielem. Musimy zachowywać czujność wobec innych ludzi i powierzchni, których dotykamy. Sprawia to, że jesteśmy niespokojni i odczuwamy realne niebezpieczeństwo. Świadomość, że inni się boją, również zwiększa zmartwienie.

„Lęk jest zaraźliwy. Jeśli zobaczysz w pobliżu kogoś, kto panikuje i mówi, że świat się kończy, możesz również zacząć się martwić, ponieważ nie chcesz wyjść na bezduszną osobę” – twerdzi dr Thornton.

Osoby cierpiące na schorzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk lub zespół stresu pourazowego, mogą być szczególnie narażone na dodatkowy stres. Deborah Serani, psycholog z Nowego Jorku sugeruje realizację recept na miesiąc do przodu i rozważenie dostawy do domu z lokalnej apteki. Zaleca także poproszenie terapeuty o przeprowadzenie sesji telefonicznych lub wideokonferencji. „W ten sposób możesz zachować bezpieczeństwo w obliczu COVID-19 i nadal zajmować się swoim leczeniem”, powiedziała Serani.

Gniew może pomagać

Chociaż sytuacja jest frustrująca, dr Thornton radzi, aby pozwolić sobie tylko na 15 minut gniewu dziennie, a następnie przejść do czynności codziennych. Każdy musi sam odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Warto zadać sobie pytanie: „Jak chcę teraz żyć z tymi ograniczeniami?”

„Porozmawiajcie o tym z rodziną przez 15 minut, a następnie zabierzcie się za codzienną pracę. Psychologowie zdają sobie sprawę, że nie jest łatwo myśleć pozytywnie w obliczu pandemii, jednak rutyna codzienności i szczera rozmowa z najbliższymi mogą złagodzić stres” – powiedziała psycholog.

Thornton sugeruje także sprawdzanie wiadomości tylko raz dziennie, aby być na bieżąco. Podkreśla, że powinny pochodzić ze sprawdzonego źródła. Czerpanie informacji z mediów społecznościowych nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ fakty mogą być tam zniekształcone, a nawet przesadzone. Warto uświadomić sobie, że wybuchy chorób zakaźnych zawsze były częścią naszej historii, i ten także minie.

Jak zadbać o psychikę dzieci?

Psychologowie zalecają ograniczyć wiadomości przekazywane dzieciom, ponieważ ich przetwarzanie może być przytłaczające. Ważne jest również uważanie na to, jak mówi się o COVID-19 w obecności dzieci.

„Przesadne mówienie o katastrofie, a nawet żarty o śmierci lub chorobie mogą traumatyzować małe dzieci. Chociaż czas ten jest przerażający, może być również postrzegany jako moment w historii, który ich czegoś nauczy. Zachęcałam moich małych pacjentów do zobaczenia, ilu mamy pomocników i jak społeczności gromadzą się razem w tym trudnym czasie” – powiedziała Serani.

Dodaje, że opieka, ochrona i miłość to kluczowe rzeczy, które dzieci powinny poczuć wobec katastrofy. Warto zachęcać je do twórczych aktywności: malowania, pisania i rysowania. Dzięki temu wyrażą swoje uczucia w naturalny i łagodny sposób.

