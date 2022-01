3 nawyki mogą negatywnie wpływać na twoje zdrowie psychiczne. Lepiej na nie uważać

Czynności, które wykonujemy każdego dnia, wpływają na nasze samopoczucie, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, jak mocno mogą nas obciążać. Okazuje się, że niedobrymi codziennymi nawykami możemy sobie nieświadomie wyrządzać krzywdę i pogarszać zdrowie psychiczne.

Czym jest zdrowie psychiczne?

Jak wynika z definicji Światowej Organizacji Zdrowia WHO, zdrowie psychiczne to dobrostan psychiczny i fizyczny, który wpływa na samopoczucie człowieka i jego kondycję zdrowotną. Aby człowiek był pełen energii i sił, musi się dobrze odżywiać, regularnie ruszać, a także być zadowolonym ze swojego życia. Satysfakcja emocjonalna z miejsca, w jakim znajdujemy się w życiu, pozwala nam zapewnić stabilizację psychiczną i utrzymać dobre zdrowie.

Oczywiście, na zdrowie psychiczne wpływa wiele czynników, m.in. relacje z innymi ludźmi, zadowolenie z życia prywatnego, zawodowego. Aby utrzymać zdrowie psychiczne, trzeba o nie zadbać i poświęcić mu trochę czasu.

Higiena psychiczna a samopoczucie

Wiele osób intuicyjnie czuje, kiedy jest przeciążonych obowiązkami lub pracą i powinno się o siebie mocniej zatroszczyć. Warto wsłuchiwać się w te sygnały organizmu, bo informują nas one, kiedy nasza higiena psychiczna ulega zaburzeniu, a my powinniśmy zwolnić i poświęcić sobie więcej czasu.

Nadmierna ilość obowiązków, problemy osobiste lub niestabilna sytuacja zawodowa mogą mocno obciążyć naszą psychikę. W takiej sytuacji warto sięgnąć po środki, które pozwalają nam ponownie złapać równowagę i zrobić to, co dla nas najlepsze. Jednym osobom pomoże aktywność fizyczna, innym zmiana otoczenia (np. zapisanie się na kurs lub rozpoczęcie realizacji jakiegoś hobby), a jeszcze innym... urlop. Zatroszczenie się o siebie pozwala zachować dobre zdrowie psychiczne.

Okazuje się jednak, że na nasze samopoczucie psychiczne wpływają również rzeczy, które wykonujemy codziennie, a których możemy nie być w pełni świadomi. Co to takiego?

Te 3 nawyki mogą obciążać nasze zdrowie psychiczne

Każdy z nas ma wiele nawyków i rytuałów, które wykonuje każdego dnia. U jednych osób to będzie filiżanka kawy wypijana o konkretnej porze dnia, u innych surfowanie po sieci lub wysłuchiwanie podcastów, a u kolejnych – zjadanie konkretnych przekąsek. Takich czynników jest wiele i mogą one pozytywnie lub negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne.

1. Czas ze smartfonem

Niebieskie światło emitowane przez smartfony i urządzenia elektroniczne może negatywnie wpływać na sen. Nie tylko utrudnia zasypianie, ale też głębszy sen. Informacje, które czytamy w łóżku na telefonach, stymulują nasz mózg do pracy i uniemożliwiają spokojny wypoczynek. To wszystko przekłada się na kondycję psychiczną. A zatem lepiej przed pójściem do łóżka odłożyć smartfony na półkę.

2. Siedzący tryb życia

Godziny spędzane przy komputerze, a później na kanapie z Netflixem nie wpływają korzystnie na nasze samopoczucie. Człowiek jest istotą fizyczną i powinien spędzać czas w ruchu. Warto zadbać o to, by jakakolwiek aktywność pojawiała się w ciągu dnia.

Siedzący tryb życia nie tylko negatywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne, ale także pogarsza kondycję psychiczną. Siedząc, nie możemy wyrzucić z siebie emocji, które kumulują się w naszych organizmach i negatywnie wpływają na psychikę. Choćby dlatego dobrze jest codziennie wyjść na spacer albo zapisać się na siłownię.

3. Alkohol i używki

Tym, co mocno na nas wpływa, są używki i uzależnienia. Codziennie wypijany alkohol, papierosy albo inne uzależnienia mogą odbijać się na naszej kondycji psychicznej. Alkohol oddziałuje szeroko na organizm i pomijając już jego negatywny wpływ na wątrobę i zdrowie fizyczne, źle działa także na psychikę i układ nerwowy. Kieliszek wina wypijany wieczorem dla relaksu lub rozluźnienia, może negatywnie wpływać na sen. Utrudnia przejście w głębokie fazy snu, regenerację i wypoczynek, pogarsza jakość snu.

Jeśli więc mamy ochotę na wino, pijmy je po południu, a nie późnym wieczorem. I nie róbmy tego zbyt często, a już zdecydowanie nie każdego wieczoru.

