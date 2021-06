Szczepionka przeciwko COVID-19 nie ma wpływu na plemniki. Nowe wyniki badań

Na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Journal of Medical Association” (JAMA Network Open) wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne, badacze z Uniwersytetu Miami opublikowali pierwsze wyniki badań próbek nasienia pobranego od 45 zdrowych mężczyzn w wieku od 25 do 31 lat, u których nie stwierdzono problemów z płodnością.

Naukowcy dokonali analizy ich plemników przed i po podaniu im dwóch dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 firmy Pfizer / BioNTech oraz Moderna. Co się okazało?

Szczepionki Pfizera i Moderny nie szkodzą plemnikom i nie powodują bezpłodności

– Nie stwierdziliśmy żadnych zmian w parametrach nasienia u młodych, zdrowych mężczyzn, których badaliśmy po zaszczepieniu dwoma dawkami szczepionki mRNA – zapewnia dr Ranjith Ramasamy z Uniwersytetu Miami.

Badacze skupili się przede wszystkim na określeniu liczby, ruchliwości, objętości i stężenia próbek męskiego nasienia od osób zaszczepionych Pfizerem lub Moderną (nie pobierano materiału badawczego od mężczyzn szczepionych AstraZeneką lub jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson).

Pomimo różnic pomiędzy tymi preparatami naukowcy sądzą, że ich wpływ na plemniki jest podobny i spodziewają się podobnych rezultatów jak w przypadku szczepionek mRNA.

To koronawirus może mieć negatywny wpływ na męskie nasienie – nie szczepionka przeciwko COVID-19

Choć naukowcom udało się rozwiać wątpliwości związane z wpływem szczepień na płodność, to wyjaśniają, że szkodliwe działanie na plemniki może mieć samo zakażenie koronawirusem.

Badaczom z Niemiec na początku 2021 roku udało się wykazać, że infekcja SARS-CoV-2 u mężczyzn może być szczególnie groźna ze względu na to, że w męskim układzie rozrodczym znajdują się te same receptory ACE2, które koronawirus wykorzystuje do wnikania do ludzkiego organizmu.

Wraz z nasileniem objawów COVID-19 u zakażonych obserwowano wzrost stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego upośledzającego funkcje męskich komórek rozrodczych, a także m.in. zmiany kształtu i ruchliwości plemników.

COVID-19 a płodność. Jak zakażenie koronawirusem działa na plemniki?

Na jakość męskiego nasienia mogą także wpływać leki, które stosuje się do walki z COVID-19, choć nadal brakuje jednoznacznych wyników badań na ten temat.

Wiadomo jednak, że w przypadku niektórych szczególnie groźnych patogenów (jak np. wirus Zika czy Ebola), wirus może pozostawać w jądrach przez pewien czas nawet wtedy, gdy pacjent wyzdrowieje, dlatego warto zachować ostrożność.

Lekarze zalecają dalszą obserwację ozdrowieńców z COVID-19, by wykluczyć ewentualne zagrożenie i upewnić się, czy SARS-CoV-2 też może wywoływać taki efekt.

