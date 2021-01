Morsowanie, czyli co warto wiedzieć o najnowszej ulubionej zimowej rozrywce Polaków

Morsowanie, choć coraz bardziej popularne, nadal powoduje liczne kontrowersje; mnożą się mity na temat jego wad i zalet, ale jak jest naprawdę? Czy morsowanie może być zdrowe, czy istnieją do niego jakieś przeciwwskazania?

Czym jest morsowanie?

Morsowanie polega na zanurzaniu się lub krótkotrwałym pływaniu w zimnej wodzie. Woda ta może znajdować się w rzece, jeziorze, morzu lub innym zbiorniku. Określenia „zimna” określa się w przypadku morsowania w odniesieniu do wody, której temperatura wynosi od +12℃ do -8℃, w tym temperatura równa lub mniejsza niż 4℃ określana już jest jako lodowata.

Jak się przygotować do morsowania?

Jeśli chcesz zacząć morsować, pamiętaj, że nie należy do tego podchodzić bez odpowiedniego przygotowania. Najpierw trzeba stopniowo przyzwyczajać organizm do niskiej temperatury np. poprzez branie coraz zimniejszej kąpieli lub prysznica. To ważny etap na drodze do stania się morsem, który powinien trwać minimum kilka tygodni. Co ważne, podczas domowych kąpieli w zimnej wodzie nie powinno się wychładzać głowy. Należy też koniecznie zadbać o odpowiednią rozgrzewkę przed kąpielą oraz szybkie wyrównanie temperatury po jej zakończeniu, czyli włożenie ciepłej odzieży i wypicie np. rozgrzewającej herbaty.

Strój do morsowania

Ważny element stroju morsa stanowią odpowiednie buty – najlepiej zaopatrzyć się w neoprenowe, ponieważ pozwolą one uniknąć ślizgania się na lodzie. Nie można też zapominać o czapce i rękawiczkach, gdyż to właśnie przez głowę i dłonie ucieka z organizmu najwięcej ciepła. Niezbędny jest też strój kąpielowy czy kąpielówki, a jego wybór pozostaje dowolny.

Czy morsowanie jest zdrowe?

Morsowanie może być zdrowe, ale tylko wówczas, gdy odpowiednio się do niego przygotujmy. Kąpiel w zimnej wodzie wpływa między innymi na funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie temperatury ciała oraz termogenezę, a także poprawia krążenie krwi. Dowiedziono naukowo, że morsowanie jest także sposobem na zmniejszenie objawów chorób o podłożu reumatycznym oraz astmy. W wielu badaniach, w których sprawdzano, jak zimna woda działa na organizm. dowiedziono również, że morsowanie poprawia funkcjonowanie układu immunologicznego oraz podwyższa poziom antyoksydantów w organizmie.

Nauka potwierdza także, że morsowanie poprawia samopoczucie, daje konkretnej osobie uczucie satysfakcji z tego, że odważyła się pokonać swoje ograniczenia psychiczne i fizyczne. Pomaga też to, że morsowanie jest (a na pewno powinno być) sportem zespołowym, ludzie nawiązują poprzez jego uprawianie więzi. Pływanie czy zamaczanie się w zimnej wodzie staje się po prostu bezpieczniejsze, gdy przestaje być praktykowane w samotności.

Co więcej, choć mogłoby się wydawać, że jest inaczej, zimna woda podnosi libido, powodując zwiększoną produkcję hormonów płciowych, a konkretnie estrogenu i testosteronu.

Czy morsowanie wspomaga odchudzanie?

Podczas kąpieli w zimnej wodzie serce musi pompować szybciej, a cały organizm pracować ciężej, by ogrzać ciało, a to sprawia, że szybciej spala się kalorie. Co ciekawe, morsowanie najlepiej wpłynie na osoby dysponujące nie najmniejszą ilością masy mięśniowej, ponieważ o ile tłuszcz produkuje białka prozapalne, o tyle mięśnie produkują białka, które przed stanem zapalnym chronią. Gdy organizm się wychładza, mięśnie reagują drżeniem, które ma na celu wytworzenie ciepła, a to skutkuje nasileniem produkcji właśnie tych korzystnych białek. Im więcej więc mięśni, tym więcej dobroczynnych białek rusza do akcji podczas morsowania.

Przeciwwskazania do morsowania

Nieprawidłowe morsowanie może być bardzo niebezpieczne. Badania przeprowadzone m.in. przez Pirkko Huttunena dowodzą, że najlepszy wpływ na zdrowie mają systematyczne kąpiele np. pływanie w zimnej wodzie, które pozwala efektywnie przyśpieszyć metabolizm oraz poprawić funkcjonowanie układu krążenia i układu hormonalnego. Jednorazowe zanurzenie się w lodowatej wodzie nic nie da i może poważnie zaszkodzić zdrowiu oraz spowodować nie tylko przeziębienie, ale także szok termiczny i wiążące się z nim zagrożenia.

Przygotowanie do morsowania musi uwzględniać wykonanie badań lekarskich, które pozwolą wykryć ewentualne przeciwwskazania do zimowych kąpieli. Są to przede wszystkim problemy z układem krążenia, choroby serca oraz nadciśnienie tętnicze i niedociśnienie, czyli zbyt niskie ciśnienie krwi. Przeciwwskazanie do morsowania stanowi również epilepsja, a także niektóre inne choroby, w tym borelioza. Nie istnieją przeciwwskazania wiekowe co do morsowania – lepiej nie próbować tego z niemowlakiem, jednak znane są przypadki morsujących 3-latków. Jeśli chodzi o górną granicę wieku, to wszystko zależy od samopoczucia danej osoby i ewentualnych chorób współistniejących, na które ona cierpi (bądź nie). W Polsce za najstarszą morsującą osobę uważana jest 93-letnia Krystyna Galara.

Podsumowując, morsowanie może być dobre dla zdrowia, ale tylko wówczas, gdy korzystamy z zimnych kąpieli systematycznie oraz po wcześniejszym przygotowaniu organizmu na ekstremalne warunki termiczne. Nigdy nie należy próbować morsowania w samotności oraz rezygnować ze zbadania stanu swojego zdrowia i konsultacji lekarskiej przed dołączeniem do społeczności morsów.

Jak długo przebywać w wodzie w czasie morsowania?

To pytanie często zadają osoby dopiero zaczynające przygodę z morsowaniem. Początkowo wystarczy bardzo krótki pobyt w wodzie, trwający nawet tylko około 30 sekund. Z każdym kolejnym wejściem do wody można ten czas przedłużać, niektóre osoby wytrzymują w niej kilkanaście minut i wchodzą do niej kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.

Jeśli chcesz zacząć praktykować kąpiele w zimnej wodzie, dla własnego bezpieczeństwa morsuj tylko w towarzystwie innych osób, zanurzaj się powoli, by przyzwyczaić organizm do zimna, cały czas kontroluj oddech. Po wyjściu z wody załóż ciepłe ubranie, wypij ciepły napój, zanim wrócisz do domu poczekaj, aż twój organizm się rozgrzeje.

Morsowanie w wannie

Morsowanie można praktykować w domowej wannie, pamiętając o tym, by zanurzać się ostrożnie, powoli, zaczynając od nóg i dalej, w kierunku serca, cały czas pamiętając o kontroli oddechu. Zanurzając się w zimnej wodzie instynktownie bowiem oddech się wstrzymuje, jednak zaprzestanie oddychania zdecydowanie nie jest wskazane.

