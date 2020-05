Jak pandemia koronawirusa wpływa na cykl menstruacyjny?

Podczas trwającej pandemii koronawirusa możliwe jest, że odczuwasz większy stres niż kiedykolwiek wcześniej – nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ten stale obecny stres może wyrządzić ciału różne szkodliwe rzeczy, od bólów w klatce piersiowej po trądzik. Może również powodować spustoszenie w cyklu miesiączkowym.

Sarah Toler, lekarz i pisarz naukowy w kobiecej aplikacji do spraw zdrowia Clue, powiedziała, że stres aktywuje pewien szlak hormonalny, który wpływa na uwalnianie kortyzolu, znanego również jako hormon stresu. – Nadmierne uwalnianie kortyzolu może tłumić normalny poziom hormonów rozrodczych – wyjaśniła. – Potencjalnie prowadzi do nieprawidłowej owulacji, co może zakłócić cykl.

Czytaj także:

Wczesne objawy ciąży: 15 najczęstszych symptomów

Szkodliwy wpływ stresu

Stres może powodować nieregularności, ból, a nawet całkowicie zatrzymywać miesiączki.

Toler poinformowała, że brak miesiączki występuje, gdy kobieta przeżyła traumatyczne zdarzenie. Stres w codziennym życiu może również wpływać na czas trwania cyklu. Prawdopodobnie jednak istnieje wiele czynników. – Oczywiście, dla wielu z nas są to bezprecedensowe czasy, więc trudno jest dokładnie powiedzieć, jak stres i niepokój podczas epidemii i izolacji mogą wpłynąć na cykl menstruacyjny – powiedziała.

Bolesne miesiączkowanie jest związane z sytuacjami, w których towarzyszy nam wysoki poziom stresu, takimi jak praca w niepewności co do dalszego zatrudnienia i bez większego wsparcia. Toler powiedziała, że kobiety, które zwykle odczuwają ból miesiączkowy, są bardziej narażone na takie skutki.

– Ważne jest, aby pamiętać, że epidemia nie wpłynie na twój cykl, ale możesz monitorować wszelkie zmiany, które mogą wystąpić w twoim ciele – powiedziała. – Oczywiście należy pamiętać, że stres jest najprawdopodobniej przyczyną wszelkich zauważonych zmian w cyklu, a nie sam koronawirus.

Czytaj także:

Sport a miesiączka. Czy można ćwiczyć podczas okresu?

Czas na eksperyment

Toler zaleca, abyś spróbowała kubeczka menstruacyjnego, jeśli martwisz się, że skończy ci się zapas podpasek lub tamponów. Powiedziała, że ​​dystans społeczny daje teraz możliwość eksperymentowania.

– Kiedy praktykujesz uważne mycie rąk i dezynfekcję w domu przez COVID-19, praktykuj ten sam rodzaj higieny względem produktów, których używasz w trakcie okresu – dodała. – Wygotuj wszystko z silikonu po użyciu. Pierz wkładki wielokrotnego użytku i bieliznę mydłem w gorącej wodzie. Myj ręce energicznie przez co najmniej 20 sekund przed i po zmianie produktu do wchłaniania lub zbierania krwi.

Czytaj także:

Czy gąbka może być zastępstwem tamponów?