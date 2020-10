10 produktów, które warto jeść, jeśli chcesz zminimalizować ryzyko zachorowania na raka piersi

Rak piersi dotyczy nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, choć panowie stanowią 1 procent chorujących na ten rodzaj nowotworu. Przyczyny raka piersi mogą być różne, m. in. genetyczne. Dziedziczenie mutacji niektórych genów, takich jak BRCA1 i BRCA2 zwiększa ryzyko zapadnięcia na nowotwór piersi, podobnie z otyłością.

Na rozwój nowotworu może wpływać również styl życia. Badania łączą picie alkoholu, palenie papierosów, ekspozycję na estrogeny, a także pewne wzorce żywieniowe, jak jedzenie przetworzonej żywności, ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi.

10 produktów zmniejszających ryzyko zachorowania na raka piersi

1. Zielone warzywa liściaste

Jarmuż, rukola, szpinak, boćwina to tylko niektóre z nich. Zielone warzywa liściaste zawierają przeciwutleniacze karotenoidowe, m. in. beta-karoten, luteinę, zeaksantynę, których wyższy poziom we krwi, jak wskazują badania, może wiązać się z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka piersi. Podobnie działa także zawarty w zielonych warzywach liściastych kwas foliowy.

2. Cytrusy

Cytrusy zawierają kwas foliowy, witaminę C i karetonoidy (beta-karoten i beta-kryptoksantynę), a także przeciwutleniacze flawonoidowe, takie jak kwercetyna, hesperydyna i naryngenina, wykazujące działanie przeciwnowotworowe.

Przegląd 6 badań przeprowadzonych na 8000 osobach umożliwił powiązanie spożywania owoców cytrusowych ze zmniejszonym o 10 procent ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi.

I tak dla przypomnienia, owoce cytrusowe to m. in.: pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, limonki, cytryny.

3. Tłuste ryby

Łosoś, sardynki, makrela zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, selen i przeciwutleniacze, m. in. kantaksantynę, która wykazują działanie chroniące przed rakiem. Analiza aż 26 badań przeprowadzonych na 883000 osób dowiodła, że spożywanie kwasów omega-3 z owoców morza zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi o 14 procent.

4. Jagody

Jagody to kolejne z owoców zawierających przeciwutleniacze, konkretnie flawonoidy i antocyjany, chroniące komórki przed uszkodzeniami, a także organizm przed rozwojem i rozprzestrzenianiem się komórek rakowych. Badanie przeprowadzone z udziałem aż 75929 wykazało powiązanie częstego spożywania jagód z niższym ryzkiem zachorowania na raka piersi, związanego z brakiem receptorów estrogenowych (ER-).

5. Żywność sfermentowana

A więc kiszonki, ale również kefiry, jogurty, kimchi, miso zawierają probiotyki i inne składniki odżywcze, mogące chronić przed rakiem piersi. Na podstawie 27 badań naukowcy potwierdzili, że tego rodzaju żywność zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór piersi.

6. Warzywa cebulowe

Czosnek, por, cebula mogą pochwalić się szeregiem składników odżywczych, w tym przeciwutleniaczami. Badanie przeprowadzone wśród 660 Portorykanek wykazało, że wysokie spożycie czosnku i cebuli powodowało zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka piersi. Inne badanie, przeprowadzone na 285 kobietach udowodniło podobne właściwości czosnku i poru, jednak wykazało również, że jedzenie gotowanej cebuli może zwiększyć prawdopodobieństwo, że zachoruje się na raka piersi. Kwestia warzyw cebulowych w profilaktyce raka piersi wymaga więc kolejnych badań.

7. Brzoskwinie, jabłka i gruszki

Szeroko zakrojone badanie, w którym wzięło udział 75929 kobiet wykazało, że osoby, które spożywały co najmniej dwie brzoskwinie tygodniowo miały o 41 procent niższe ryzyko zachorowania na raka piersi ER- niż reszta populacji. Z kolei badanie przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych (in vitro) dowiodło również, że przeciwutleniacze polifenolowe z brzoskwiń hamują wzrost i rozprzestrzenianie się komórek raka piersi. To jednak, jak wspomniano, badanie in vitro, przeprowadzone poza organizmem człowieka, wymaga więc potwierdzenia.

Z kolei inne badania, w których przyjrzano się przypadkom aż 272098 kobiet, powiązały spożycie jabłek i gruszek z niższym ryzkiem zachorowania na raka piersi.

8. Warzywa kapustne

Także kalafior, kapusta i brokuły mogą obniżyć ryzyko zachorowania na raka piersi. Warzywa kapustne zawierają glukozynolany, które organizm może przekształcać w izotiocyjaniany. A te wykazują znaczący potencjał przeciwnowotworowy.

9. Fasola

Fasola to źródło błonnika, witamin i minerałów. A szczególnie błonnik może chronić przed rozwojem raka piersi. Badanie przeprowadzone wśród 2571 kobiet wykazało, że wyższe spożywanie fasoli zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi o 20 procent w porównaniu z mniej częstym jej jedzeniem.

10. Zioła i przyprawy

Pietruszka, rozmaryn, oregano, tymianek, kurkuma, curry, imbir zawierają związki mogące chronić przed rakiem piersi. To witaminy, kwasy tłuszczowe i polifenole. Przykładowo, oregano zawiera karwakrol i kwas rozmarynowy, które wykazują działanie przeciwnowotworowe w przypadku agresywnych odmian raka piersi. Działanie antynowotworowe wykazuje też zawarta w kurkumie kurkumina i apigenina, zawarta w pietruszce. To dobra wiadomość ponieważ przyprawy można w łatwy sposób dodawać do różnego rodzaju potraw.

