Covidowe palce to jeden z objawów zarażenia koronawirusem. Jak wyglądają?

Covidowe palce to zmiana skórna, spowodowana zarażeniem koronawirusem. Zespół naukowców z prowadzonego w Wielkiej Brytanii Covid Symptom Study przebadał 12 000 osób, u których zaobserwowano różnego rodzaju wykwity, wysypki na skórze. Potem dokładnie przyjrzano się tym zmianom wyłącznie u osób, które – jak było wcześniej wiadomo – miały COVID-19. Zauważono, że zmiany te łączy kilka wspólnych cech, które nazwano covidowymi palcami.

Covidowe palce: jak wyglądają?

Naukowcy pracujący przy Covid Symptom Study zaznaczają, że być może nie zwróciliby na ten objaw uwagi, gdyby utrzymywał się on wyłącznie zimą, a nie przez całe lato. Covidowe palce swoim wyglądem przypominają bowiem odmrożenia. To czerwonawe i fioletowawe wybrzuszenia, które – jak stwierdzono – częściej pojawiają się u dzieci i młodzieży niż u dorosłych i zazwyczaj w późnej, a nie początkowej fazie choroby. Co więcej, covidowe palce mogą być bolesne, ale zwykle nie swędzą. Kiedy już te fioletowawe i czerwonawe guzki znikną, zazwyczaj skóra w miejscu ich wystąpienia zaczyna się łuszczyć. Covidowe palce to objaw dotyczący zarówno palców dłoni, jak i stóp. W rzadkich przypadkach sięga również dalej i pojawia się także na piętach, rękach i nogach.

To, jak wyglądają covidowe palce możesz zobaczyć na poniższych zdjęciach:

Covidowe palce: skąd wiadomo, że ich przyczyną jest COVID-19?

Badanie opublikowane w „The British Journal of Dermatology” wykazało, że wirus SARS-CoV-2 był obecny w biopsjach skóry stóp u dzieci, u których wcześniej wynik testu na COVID-19 był ujemny. Jak to możliwe? Testy niekoniecznie wykryją wirusa, jeśli zostają przeprowadzone w końcowych dniach choroby, a to właśnie w późnej jej fazie najczęściej pojawiają się covidowe palce. Ponadto, pacjenci, u których zaobserwowano ten rodzaj zmian skórnych przechodzili chorobę w ogromnej większości łagodnie lub bezobjawowo.

Analizy przeprowadzone przez badaczy wykryły wirusa konkretnie w komórkach śródbłonka, które wyściełają naczynia krwionośne oraz w gruczołach potowych. Jak zaznaczają naukowcy, to właśnie uszkodzenie śródbłonka może być mechanizmem powodującym te zmiany.

Covidowe palce: objaw długotrwały

The International League of Dermatological Societies i The American Academy of Dermatology przeanalizowały dane 990 pacjentów z COVID-19 nadesłane z 39 krajów. Badacze odkryli, że covidowe palce były objawem, który utrzymywał się u większości osób długo i bardzo długo. Zazwyczaj 15 dni, ale w niektórych przypadkach nawet 130-150 dni. Badacze zauważają, że to bardzo ważne odkrycie i że objawy zaobserwowane na skórze mogą informować o stanie zapalnym trawiącym cały organizm.

Covidowe palce występują u około 8 procent chorych na COVID-19. Naukowcy zaznaczają jednak, że wysypki pojawiają się u ludzi bardzo często i nie zawsze wskazują właśnie na koronawirusa. Dlatego w przypadku zaobserwowania u siebie zmian skórnych przypominających te charakterystyczne dla covidowych palców warto jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

