Ile jest organów w ciele człowieka? To zależy m. in. od zębów i kości

Ile jest organów w ciele człowieka? Kwestią tą zajmowali się już starożytni Egipcjanie – to w końcu oni usuwali z ciała wszystkie narządy, aby zabalsamować zwłoki. Z kolei manuskrypty medyczne znalezione w jednym z chińskich grobowców mogą być najwcześniejszymi znanymi opisami ludzkiej anatomii. Czy po tych tysiącleciach wiemy, ile organów znajduje się w ludzkim ciele?

Ile jest organów w ciele człowieka? Narządy niezbędne do przeżycia

A czym właściwie są narządy? To zbiór tkanek współpracujących ze sobą w jednym konkretnym celu – każdy z nich pełni funkcje niezbędną do funkcjonowania i przetrwania człowieka, mówi prof. Lisa M. J. Lee z Wydziału Biologii Komórki i Biologii Rozwojowej na University of Colorado School of Medicine.

Jednak, co ważne, nie każdy organ jest konieczny do przeżycia. Takie zadanie pełni tylko i aż pięć z nich – mózg, serce, co najmniej jedno płuco, co najmniej jedna nerka i wątroba. Utrata funkcji jakiegokolwiek z tych narządów oznacza śmierć. Co ciekawe, organizm może przetrwać bez wielu innych narządów lub zastępując ich działanie medyczną aparaturą.

Ile jest organów w ciele człowieka? Podobno 78, a może 284

Prof. Lee zaznacza również, że odpowiedź na pytanie „ile jest organów w ciele człowieka” brzmi: zależy, kogo pytasz i jak liczysz. Nie wiadomo do końca, skąd się wzięła liczba 78. Na pewno obejmuje ona listę najważniejszych narządów: język, żołądek, tarczycę, cewkę moczową, trzustkę oraz wiele innych organów występujących pojedynczo lub w parach. Zęby i kości liczy się zazwyczaj tylko raz – jako całość, choć anatomowie mają na ten temat różne teorie. Histolog, jak prof. Lee będzie mieć zapewne dłuższą listę, ponieważ bada organy pod mikroskopem, u anatoma, patrzącego na organizm „nieuzbrojonym okiem” lista ta może być krótsza.

Naukowcy – w związku z liczbą narządów w ciele człowieka – trafili na pierwsze strony gazet ostatnio w 2017 roku, gdy ogłosili, że w organizmie istnieje nieopisana dotąd krezka, łącząca jelita ze ścianą żołądka. Określili ją jako nowy narząd. Badacze udowodnili, że istnieją wszelkie podstawy, by nowo odkrytą krezkę dodać do listy narządów człowieka, jednak nie ma żadnej grupy odpowiedzialnej za prowadzenie takiego zestawienia i liczenie organów.

Według prof. Lee za narząd można uznać jednostkę powstałą z wielu typów tkanek, które się połączyły i wspólnie funkcjonują. Lee policzyłaby każdy ząb, każdą kość jako osoby organ, a wszystkie 206 kości razem wzięte uznaje za układ narządów. Według niej w organizmie są więc 284 narządy. Z kolei jeśli policzyć również wszystkie zęby, organów byłoby 315. Także wiele innych narządów policzono tylko raz, jak np. więzadła czy ścięgna – gdyby liczyć każde z nich osobno, drastycznie zwiększyłyby liczbę organów w ciele.

Ile organów jest w ciele człowieka? Bez względu na liczbę, dbaj o nie

Prof. Lee podkreśla, że w tej anatomicznej matematyce zdecydowanie można się pogubić, jednak ważniejsza od tego, iloma narządami dysponuje organizm, jest nasza troska o nie. Naukowczyni używa obrazowego porównania – aby wszystkie instrumenty zagrały udany recital, muszą być do niego dobrze przygotowane. Dlatego należy oferować narządom składniki odżywiające komórki, tkanki i właśnie organy. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy odżywiać się regularnie, wybierać produkty jak najmniej przetworzone, opierać swoją dietę na warzywach, a w mniejszym stopniu na owocach – tych drugich wystarczą jedynie dwie porcje dziennie. Wskazane jest również ograniczenie słodyczy i alkoholu w diecie.

