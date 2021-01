Stulejka – dokuczliwa męska dolegliwość. Objawy, rozpoznanie i leczenie stulejki

Stulejka wśród noworodków płci męskiej jest powszechna, ponieważ występuje u około 90 procent dzieci. Jednak do około 5.-7. roku życia powinna ulec zanikowi. Niekiedy jednak tak się nie dzieje – jak wynika z danych wydziału urologii Uniwersytetu Kalifornijskiego, około 1 procent chłopców powyżej 7. roku życia i dorosłych mężczyzn zmaga się ze stulejką. Jak ją rozpoznać i leczyć?

Stulejka: co to jest?

Stulejka to termin określający brak możliwości zsunięcia fałdu skórnego, czyli napletka z żołędzi penisa. Chodzi zarówno o niemożność całkowitego, jak i częściowego zsunięcia napletka. Wyróżniamy dwa rodzaje stulejki:

stulejkę fizjologiczną, która występuje u noworodków i nie stanowi powodu do niepokoju; zazwyczaj ustępuje samoistnie około 5.-7. roku życia dziecka bądź nawet później;

stulejkę patologiczną, która rozwija się na skutek blizn, infekcji lub zapalenia; silne cofnięcie napletka może nawet prowadzić do krwawienia, trudności z oddawaniem moczu.

Warto dodać, że stulejka nie zagraża życiu pacjenta, może jednak powodować szereg niekomfortowych objawów.

Jakie są objawy stulejki?

Jak rozpoznać, że masz stulejkę?

Podczas oddawania moczu twój napletek pęcznieje niczym balon. Możesz też zaobserwować krew w strumieniu moczu bądź w toalecie, a sam strumień może się wydawać słabszy niż wcześniej.

Podczas seksu, gdy masz erekcję i odczuwasz ból.

Doświadczasz nawracających infekcji dróg moczowych (ich objawy to: krew w moczu, ból lub pieczenie podczas oddawania moczu, chęć oddania moczu nawet wtedy, gdy pęcherz jest pusty, a także ból lub ucisk w dolnej części pleców lub brzucha).

Odczuwasz ból napletka i/lub pojawia się z niego wydzielina.

Na szczycie napletka pojawia się biały pierścień, utrudniający jego zsunięcie.

Może także wystąpić bolesny obrzęk całego prącia.

Co powoduje pojawienie się stulejki?

Stulejka jako wada nabyta

Tkanka bliznowata. Na skutek przebytych infekcji na napletku mogą się wykształcić blizny, przez które skóra staje się mniej rozciągliwa, a twarda tkanka dodatkowo utrudnia jej ściągnięcie.

Zbyt silne ciągnięcie i rozciąganie napletka. Zbyt niedelikatne chodzenie się z napletkiem może powodować drobne stany zapalne, które w konsekwencji doprowadzą do stulejki.

Starzenie się. Zmiany zachodzące wraz z wiekiem widać nie tylko na twarzy czy szyi. Dotyczą również napletka – stulejka może się pojawić u starszych mężczyzn z większym prawdopodobieństwem w przypadkach, gdy występują u nich również problemy z erekcją.

Choroby współistniejące. Jeśli masz cukrzycę, jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie u ciebie również do zapalenia żołędzi penisa. Warto więc porozmawiać szczerze ze swoim urologiem, przedstawiając mu historię swoich chorób, by mógł skutecznie pomóc w leczeniu stulejki.

Piercing penisa. Ból i obrzęk penisa spowodowany jego zakolczykowaniem może utrudniać zsunięcie napletka.

Seks. Możesz zsunąć napletek przed uprawianiem seksu. Jeśli jednak pozostanie on w takiej „pozycji” zbyt długo, może spuchnąć tak bardzo, że pojawi się problem stulejki.

Stulejka jako wada wrodzona

U dorosłych mężczyzn stulejka może się wykształcić nie tylko na skutek wcześniej opisanych przyczyn, ale także wystąpić jako pozostałość po niewłaściwie lub w ogóle nie leczonej stulejce z dzieciństwa. Najczęściej „winna” takiego stanu rzeczy jest niewłaściwa higiena intymna narządów rodnych lub niewłaściwa pielęgnacja napletka u niemowlęcia. Czasem na powstanie stulejki wpływają również czynniki genetyczne.

Jak przebiega leczenie stulejki u dorosłych?

Leczenie stulejki jest uzależnione od jej zaawansowania. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy stulejki, udaj się do urologa. Lekarz przeprowadzi twój wywiad, czyli zapyta o historię choroby. Wykona również badanie fizykalne, sprawdzając elastyczność napletka. Zrobi to jednak delikatnie, by nie powodować bólu i na podstawie tego badania zaleci konkretne leczenie.

U dorosłych standardem jest wykonywanie operacji chirurgicznych. Po zabiegu opatrunek i prącie ustawia się w pozycji do góry (np. przy użyciu przyklejonego do brzucha plastra). Dzięki temu prącie szybciej się goi, a obrzęk schodzi szybciej. Rekonwalescencja obejmuje również przyjmowanie antybiotyków i maści łagodzących ból i wymaga wyjątkowo delikatnego obchodzenia się z penisem, ponieważ to narząd silnie unerwiony. Później potrzebna jest także rehabilitacja, polegająca na poszerzaniu ujścia napletka. Mężczyzna może też zdecydować się na operację laserową stulejki.

Jak przebiega leczenie stulejki u dzieci?

Dzieciom zazwyczaj podawana jest maść, a konkretnie preparat zawierający inhibitory kalcyneuryny, dzięki którym dochodzi do odklejenia się napletka. Zazwyczaj należy jej używać dwa razy dziennie przez około 4-6 tygodni. Rzadziej, w bardziej wymagających przypadkach, przeprowadza się operację stulejki w znieczuleniu ogólnym.

Stulejka a parafimoza

Warto wiedzieć, że istnieje również schorzenie o nazwie parafimoza, będące... odwrotnością stulejki. Dochodzi do niego zazwyczaj na skutek nieodprowadzania napletka od dłuższego czasu stanów zapalnych, cewnikowania lub innych interwencji urologicznych. Parafimoza oznacza stan, w którym wcześniej odprowadzony napletek nie chce z powrotem sprowadzić się na żołądź. Parafimoza, w przeciwieństwie do stulejki, wymaga natychmiastowej pomocy lekarza, który spróbuje odprowadzić napletek samodzielnie, znieczulając pacjenta miejscowo, bez konieczności wykonania interwencji chirurgicznej. Wszystko po to, by przywrócić ukrwienie i zminimalizować obrzęk penisa. W niektórych przypadkach konieczne będzie jednak przeprowadzenie zabiegu.

