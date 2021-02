Stosujesz antykoncepcję hormonalną? Możesz cierpieć na niedobór witamin i minerałów

W przypadku kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną szczególnie ważne jest uzupełnianie poziomu konkretnych witamin i minerałów, których niedobory mogą wystąpić właśnie w związku z prowadzoną kuracją hormonalną. O które składniki chodzi konkretnie?

Niedobór witamin i minerałów przy antykoncepcji hormonalnej

Jak zauważa Zosia Winczewska, kobietom stosującym tego rodzaju antykoncepcję, może brakować witamin z grupy B, zwłaszcza B12, B6 i folianów. A jak wyjaśnia ekspertka:

Pamiętajmy, że są one zaangażowane m.in. w metabolizm homocysteiny, której podwyższony poziom niesie za sobą zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń depresyjnych i innych chorób przewlekłych.

Tym, czego może brakować w organizmie przy stosowaniu antykoncepcji doustnej są także tłuszcze omega-3. Obniżają one poziom trójglicerydów we krwi, a to właśnie one są na wyższym poziomie u kobiet, które przez co najmniej rok stosują antykoncepcję hormonalną. Jak również zauważa Zosia Winczewska:

Ponadto omega-3 wykazują działanie antyagregacyjne, co jest bardzo ważne z uwagi na możliwe zaburzenia krzepnięcia jako skutek uboczny terapii AH. Omegi to także efekt przeciwzapalny i korzystny dla układu krążenia – tym bardziej pamiętajmy o ich spożywaniu z dietą/suplementacją.

Warto wiedzieć, że do substancji naturalnych o działaniu antyagregacyjnym należą również: zielona herbata, kakao, resweratrol z winogron i kawa.

Antykoncepcja hormonalna może również powodować niedobory selenu, cynku, magnezu i witaminy C. Z drugiej jednak strony, zbyt wysokie dawki witaminy C mogą ograniczyć wchłanianie pochodnych estrogenu, dlatego przy uzupełnianiu witaminy C należy zachować ostrożność. Skuteczność antykoncepcji hormonalnej, jak dodaje Zosia Winczewska, zaburzają również preparaty z żelazem, wyciągi z dziurawca, sok z grejpfruta, antybiotyki. Podczas antybiotykoterapii zaleca się dodatkową ochronę antykoncepcyjną nawet do 7 dni po zakończeniu stosowania antybiotyku.

Pamiętajmy, by suplementy zawsze dobierać pod okiem specjalisty – lekarza i/lub dietetyka.

