„Takie cuda się dzieją!” Lekarze usunęli Natanowi guza bez rozcinania czaszki

„Zespół Neurochirurgów z Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka po raz pierwszy w Polsce wykonał Laserową Termoablację głęboko położonego guza mózgu u dziecka. Operację wykonano bez otwierania czaszki. W trakcie całego zabiegu pacjent był stale badany w Rezonansie Magnetycznym, co pozwoliło kontrolować zakres niszczenia guza. Operacja przebiegła pomyślnie, a 10-letni chłopiec po dwóch dniach wrócił do domu” – poinformowało CZD.

Barwo Natan, brawo lekarze – setki komenatrzy

"Dziękujemy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za zakup urządzeń, dzięki którym ten zabieg był możliwy" - podkreśliło CZD. Infomacja o zakończonej sukcesem operacji małego Natana wywołała ogrom reakcji w mediach społecznościowych. „Takie cuda się dzieją!”, „Gratulacje dla całego Zespołu Neurochirurgów – jesteście WIELCY!”, „Brawo Natan, brawo Rodzice, brawo Lekarze i brawo WOŚP. Wszyscy razem pracowaliście na ten ogromny sukces” – to tylko niektóre z setek komentarzy. „Dziękuję wszystkim!” – napisała mama Natana.

Czym jest termoablacja?

Jak przypomina serwis Hello Zdrowie, termoablacja jest mało inwazyjną procedurą, która do tej pory stosowna była głównie w usuwaniu guzów wątroby, ale obecnie ma coraz szersze zastosowanie kliniczne. Zabieg ten polega on na przezskórnym dotarciu do guza za pomocą specjalnej elektrody, która wytwarza prąd wysokiej częstotliwości (300–500 kHz), który przepływa przez tkanki. Dzięki temu temperatura wzrasta do nawet 70 stopni Celsjusza i w efekcie tkanka nowotworowa ulega zniszczeniu.

