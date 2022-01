Nowotwór wątroby u dzieci – skąd się bierze i jak go rozpoznać?

Nowotwór wątroby wieku dziecięcego występuje, gdy w tkankach wątroby tworzą się komórki nowotworowe. Istnieją różne rodzaje raka wątroby u dzieci. Leczenie dzieci różni się od leczenia dorosłych.

Objawy nowotworu wątroby u dzieci

Poniżej przedstawiamy typowe objawy nowotworu wątroby, które stają się bardziej nasilone po powiększeniu guza:

Bezbolesny guzek w jamie brzusznej;

Obrzęk lub ból brzucha;

Utrata masy ciała bez znanego powodu;

Utrata apetytu;

Wczesne dojrzewanie u chłopców;

Nudności i wymioty.

Inne stany chorobowe mogą wywołać podobne objawy. Jeśli zaobserwujesz u swojego dziecka tego typu symptomy, skontaktuj się z lekarzem.

Czytaj też:

Synek Stępień i Rzeźniczaka ma nowotwór. „Rozpoczynamy walkę, której areną jest szpital”

Kiedy lekarz wystawia diagnozę?

Diagnostyka nowotworu wątroby u dziecka to złożona procedura, która wymaga wielu badań w celu potwierdzenia choroby. Po zaobserwowaniu niepokojących oznak oraz zgłoszeniu dziecka do lekarza wykonuje się zazwyczaj następujące badania:

– Badanie fizykalne ciała – ma na celu sprawdzenie ogólnych objawów zdrowia, w tym sprawdzenie objawów choroby. Zostanie również sprawdzona historia przebytych chorób i leczenia.

– Pełna morfologia krwi (CBC): procedura, w ramach której pobierana jest próbka krwi i sprawdzana pod kątem ilości hemoglobiny, liczby czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi.

– Test markera nowotworowego w surowicy: procedura, w której próbka krwi jest sprawdzana w celu zmierzenia ilości niektórych substancji uwalnianych do krwi przez narządy, tkanki lub komórki nowotworowe w organizmie.

– Testy czynności wątroby: procedura, w której próbka krwi jest sprawdzana w celu zmierzenia ilości niektórych substancji uwalnianych do krwi przez wątrobę. Wyższa niż normalna ilość substancji może być oznaką nowotworu wątroby.

– RTG narządów jamy brzusznej: tworzy obraz obszarów wewnątrz ciała.

– Badanie ultrasonograficzne, które dokładniej pozwala zbadać tkanki i narządy wewnętrzne.

– Biopsja: pobranie komórek lub tkanek, aby można je było obejrzeć pod mikroskopem w celu sprawdzenia oznak raka.

Dodatkowo lekarz może zlecić: Skan CT (serię szczegółowych zdjęć obszarów wewnątrz ciała, wykonanych pod różnymi kątami), MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego). Po zdiagnozowaniu raka wątroby u dzieci przeprowadza się testy, aby dowiedzieć się, czy komórki rakowe rozprzestrzeniły się w wątrobie lub w innych częściach ciała.

Rodzaje nowotworów wątroby u dzieci

Istnieją dwa główne rodzaje raka wątroby u dzieci:

Hepatoblastoma: zwykle nie rozprzestrzenia się poza wątrobę, dotyka głównie dzieci w wieku poniżej 3 lat;

Rak wątrobowokomórkowy: często rozprzestrzenia się na inne miejsca w ciele, dotyka zazwyczaj dzieci w wieku powyżej 14 lat.

Mniej powszechne nowotwory wątroby to:

Niezróżnicowany embrionalny mięsak wątroby (UESL). Zwykle występuje u dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Dziecięcy rak kosmówkowy wątroby: bardzo rzadki guz, który pojawia się w łożysku i rozprzestrzenia się na płód.

Guzy naczyniowe wątroby.

Leczenie raka wątroby

Istnieją różne rodzaje leczenia pacjentów z rakiem wątroby u dzieci. Niektóre zabiegi są standardowe (obecnie stosowane), a niektóre są testowane w badaniach klinicznych. Leczenie nadzorowane jest przez onkologa dziecięcego, który współpracuje w tym zakresie z ekspertami leczenia wątroby, chirurgiem, radiologiem, pediatrą, czy psychologiem. Najczęściej stosowane metody leczenia guzów wątroby to:

Chemioterapia. To leczenie raka z zastosowaniem silnych leków, które hamują wzrost komórek rakowych, zabijając je lub zapobiegając ich podziałowi. Chemioterapia przyjmowana doustnie lub wstrzykiwana dożylnie/ domięśniowo nazywa się ogólnoustrojową.Chemioterapia może też być umieszczana bezpośrednio w płynie mózgowo-rdzeniowym, narządzie lub jamie ciała. Leczenie z użyciem więcej niż jednego leku przeciwnowotworowego nazywa się chemioterapią skojarzoną.

Operacja chirurgiczna. Można usunąć cześć narządu, w którym znajduje się nowotwór lub cały narząd z wykonaniem przeszczepu. Usuwa się też raka, który rozprzestrzenił się do innych narządów. Czasami przed operacją podaje się chemioterapię, aby zmniejszyć guz i ułatwić jego usunięcie. Nazywa się to terapią neoadjuwantową. Radioterapię i chemioterapię stosuje się niekiedy po operacji w celu usunięcia pozostałych komórek rakowych.

Radioterapia. To leczenie, które wykorzystuje wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie lub inne rodzaje promieniowania w celu zabicia komórek rakowych lub powstrzymania ich wzrostu. Istnieją dwa rodzaje radioterapii: zewnętrzna i wewnętrzna, które różnią się sposobem podawania.

Leczenie przeciwwirusowe. Rak wątrobowokomórkowy powiązany z wirusem zapalenia wątroby typu B może być leczony lekami przeciwwirusowymi.

Terapia ablacyjna, która usuwa lub niszczy tkankę rakową. W przypadku wątroby stosuje się różne rodzaje terapii ablacyjnej: falami radiowymi i wstrzyknięciem etanolu bezpośrednio do guza.

Możliwe skutki uboczne

Leczenie raka wątroby często powoduje skutki uboczne, które zostają szczegółowo omówione z rodzicami dziecka przed rozpoczęciem leczenia. Możliwe działania niepożądane zależą od zastosowanego leczenia i leczonej części ciała. Mogą obejmować nudności i wymioty, wypadanie włosów, zmniejszoną odporność na infekcje, siniaki i krwawienia, zmęczenie i biegunkę. Wszystkie te problemy są tymczasowe i można je zminimalizować dzięki dobrej opiece podtrzymującej.

Wątroba i jej funkcje

Wątroba to gruczoł trawienny i jeden z największych organów w ciele. Znajduje się w górnej części jamy brzusznej, pod prawym żebrem. Wątroba dorosłej osoby może ważyć nawet 1500 g. Jej wyjątkową cechą jest zdolność do regeneracji własnych komórek. Pełni wiele ważnych funkcji, m.in.: filtruje szkodliwe substancje w krwi, dzięki czemu mogą być wydalane z organizmu wraz z kałem i moczem. Wątroba także wytwarza żółć, aby pomóc trawić tłuszcze z pożywienia. Kolejną ważną funkcją narządu jest przechowywanie glikogenu (cukru), który organizm wykorzystuje na energię. Choroby wątroby przez długi czas przebiegają bezobjawowo, co powoduje, że często wykrywane są w zaawansowanym stadium. Jest to poważnym zagrożeniem zdrowia i życia człowieka.

Czytaj też:

Naukowcy: Ćwiczenia opóźniają rozwój raka wątroby