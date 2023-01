Kiedy kaszel jest groźny?

Kaszel zazwyczaj jest objawem infekcji dróg oddechowych. Może pojawić się jako konsekwencja kataru spływającego po tylnej ścianie gardła. W takiej sytuacji kaszel jest odruchem obronnym organizmu, który pomaga odkrztuszać wydzielinę z dróg oddechowych.

Jeśli kaszel jest objawem infekcji, oznacza, że organizm próbuje ją zwalczyć. Taki kaszel można łagodzić, by zmniejszać ból w klatce piersiowej. Problem pojawia się, gdy kaszel występuje długo, jest męczący, występuje w nocy. Jaki kaszel może być groźny i z jakimi objawami należy udać się do lekarza?

Jaki kaszel jest groźny?

Najgroźniejszy jest kaszel przewlekły, który utrzymuje się przez wiele tygodni. Po chorobie układu oddechowego (np. zapaleniu oskrzeli czy zapaleniu płuc) może pojawić się kaszel poinfekcyjny. Powinien on jednak zniknąć po dość krótkim czasie po chorobie. Kaszel utrzymujący się przez wiele tygodni (powyżej 8) może oznaczać schorzenia dróg oddechowych i wymaga konsultacji ze specjalistą.

Kaszel przewlekły może sygnalizować astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli, ale także niewydo;lność serca. Z takim kaszlem należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci niezbędne badania. Lekarz może skierować nas do pulmunologa, aby sprawdzić pojemność dróg oddechowych, a oprócz tego zlecić badanie EKG serca.

Kaszel nocny

Kaszel nocny, suchy lub mokry, może również sygnalizować różne schorzenia. Kaszel suchy wiąże się zarówno z infekcją wirusową, jak i astmą czy alergią. Taki kaszel często pojawia się nad ranem, jest uciążliwy i męczący. Drażni drogi oddechowe i gardło, dlatego może wybudzać ze snu i utrudniać zasypianie. Ulgę w łagodzeniu kaszlu mogą przynieść środki powlekające gardło, a także leki przeciwhistaminowe.

Jeśli kaszel nocny pojawia się u dziecka, należy jak najszybciej wybrać się do pediatry. Lekarz może wydać skierowanie do alergologa, zlecić wykonanie testów alergicznych, przepisać leki przeciwhistaminowe. Kaszlu nocnego nie należy lekceważyć, bo może on także sygnalizować astmę, która wymaga leczenia.

Czytaj też:

Jak sobie radzić z kaszlem u dzieci?Czytaj też:

Ta herbatka pomoże ci pozbyć się suchego kaszlu i bólu gardła