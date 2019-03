Bezdech senny może zwiększać ryzyko wystąpienia Alzheimera?

Alzheimer jest chorobą neurodegeneracyjną, która rozwija się wraz z wiekiem. Bezdech senny jest natomiast poważną dolegliwością, mogącą mieć różne przyczyny. Do czynników ryzyka zalicza się np. otyłość, nadużywanie alkoholu, pewne schorzenia, przyjmowane leki. Nieleczony bezdech senny może prowadzić do wielu problemów sercowo-naczyniowych, w tym nadciśnienia, udaru i przewlekłej niewydolności serca.

Obturacyjny bezdech senny (drogi oddechowe są zablokowane, nawet gdy mięśnie w gardle są rozluźnione) ma również związek zarówno z depresją, jak i cukrzycą typu 2. „Ostatnie badania powiązały bezdech senny ze zwiększonym ryzykiem demencji” – zauważa dr Diego Z. Carvalho, członek zespołu neurologii w Mayo Clinic w Rochester.

Niebezpieczny bezdech senny

Wraz z innymi naukowcami był autorem badania mającego sprawdzić, czy istnieje potencjalny związek między bezdechem sennym a konkretnym biomarkerem Alzheimera. Badania opisuje serwis Medical News Today.

W badaniu wzięło udział 288 osób w wieku 65 lat i starszych. Nikt nie miał żadnych oznak upośledzenia funkcji poznawczych. Kluczową rolę odgrywali partnerzy tych osób, ponieważ to właśnie oni mieli odnotowywać epizody bezdechu w nocy. Ponadto naukowcy wykorzystali skany PET, aby sprawdzić, czy konkretne białko, związane z chorobą Alzheimera było obecne w ich mózgach. W szczególności zbadali obszar kory śródwęchowej, ponieważ sploty tego białka na ogół tam się gromadzą. Ta część płata skroniowego odpowiada m.in. za pamięć czy percepcję czasu.

Okazało się, że osoby, które doświadczyły epizodów bezdechu sennego, faktycznie mieli więcej białka, powiązanego z chorobą Alzheimera. Zespół zidentyfikował ten wzrost po uwzględnieniu innych czynników, takich jak wiek, płeć, czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i inne problemy ze snem. Na ten moment trudno nawet stwierdzić, co było pierwsze – czy zmiany w mózgu, czy bezdech senny.

Są to badania wstępne, ponieważ nie zostały jeszcze opublikowane w czasopiśmie naukowym. Jednak naukowcy przedstawią je na zbliżającym się spotkaniu American Academy of Neurology w Filadelfii. Konieczne będą jednak dalsze badania, aby potwierdzić wyniki.

Jeśli istnieje związek między bezdechem sennym a demencją, nie jest do końca jasne, dlaczego tak się dzieje. Naukowcy zasugerowali wiele różnych powodów. Jednym z nich może być to, że mózg konsoliduje wspomnienia podczas snu, a przerwanie tego procesu może prowadzić do problemów z pamięcią. Brak tlenu docierającego do mózgu podczas epizodów bezdechu może być kolejnym czynnikiem, zwiększającym ryzyko demencji.

Bezdech senny – objawy

Bezdech senny jest trudny do zdiagnozowania, ponieważ wielu chorych nie dostrzega niepokojących objawów. Najczęściej to ktoś z bliskich zwraca uwagę na problem.

Co powinno zaniepokoić?

Nieustanne zmęczenie w ciągu dnia przez 7 dni w tygodniu. Kilkunastokrotne (a bywa, że pacjenci wybudzają się nawet kilkaset razy w nocy) wybudzenia powodują niewyspanie, nawet jeśli ich nie zarejestrowaliśmy.



Częste wstawanie w nocy w toalety. Kiedy pacjent nagle się wybudza, może być zdezorientowany i nie wiedzieć, co właściwie go wybudziło. Wtedy często automatycznie idzie do toalety.



Ciągły głód i przyrost masy ciała. Kiedy nasz sen jest zaburzony, zaburzeniu ulega także gospodarka hormonalna, a ta odpowiada m.in. za apetyt i odkładanie się tkanki tłuszczowej.



Problemy z potencją. Impotencja może być oczywiście spowodowana niskim poziomem testosteronu czy nadmiarem stresu, jednak często zdarza się, że winowajcą jest bezdech senny.



Bóle głowy, drażliwość i problemy z koncentracją. Gdy jesteśmy niewyspani, jesteśmy też bardziej drażliwi, mamy problemy z pamięcią i skupieniem uwagi.



