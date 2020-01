Nowy mechanizm zapobiegania otyłości – i odwracania jej

Zespół odkrył, że receptor występujący w prawie wszystkich komórkach, zwany AHR i znany przede wszystkim ze zwalczania ekspozycji na chemikalia środowiskowe, również odgrywa dużą rolę w metabolizmie organizmu. Blokowanie AHR nie tylko zapobiegało otyłości, ale także odwracało ją u badanych myszy.

Czytaj także:

Jak szybko schudnąć? 3 proste kroki oparte na nauce

Naftoflawon kluczem do sukcesu

Przeprowadzono eksperymenty, które pokazały, że kiedy lek naftoflawon (NF) i znany z tego, że blokuje AHR, został dodany do diety wysokotłuszczowej, myszy nie stały się grubsze niż myszy na diecie kontrolnej o niskiej zawartości tłuszczu. Myszy na diecie wysokotłuszczowej bez NF stały się bardzo otyłe w tym samym czasie. Nie zaobserwowano żadnych złych skutków działania leku.

Zespół zapytał następnie, czy zablokowanie AHR za pomocą NF może nie tylko zapobiec otyłości, ale ją odwrócić. W eksperymentach doprowadzono myszy do otyłości na diecie wysokotłuszczowej, a następnie połowie myszy zmieniono dietę na wysokotłuszczową zawierającą bloker AHR NF. W ciągu następnych kilku tygodni masa ciała myszy, które przeszły na wysokotłuszczową dietę z NF spadła do tego samego poziomu, co myszy na diecie niskotłuszczowej. Pozostałe myszy na diecie wysokotłuszczowej stały się otyłe. Ponownie nie zaobserwowano żadnych złych skutków.

Zespół zbadał mechanizmy stojące za tym, że AHR, po zablokowaniu przez NF, zapobiegało otyłości i odwracało ją. Korzystając z wcześniejszej wiedzy, że AHR reguluje kluczowe geny w metabolizmie tłuszczów, zespół odkrył, że w komórkach wątroby i komórkach tłuszczowych AHR, gdy jest zablokowany przez NF, nie indukuje kilku kluczowych genów niezbędnych do magazynowania i syntezy tłuszczu. Naukowcy doszli do wniosku, że zapobieganie i odwracanie otyłości poprzez blokowanie aktywności AHR wynika z kluczowych genów regulowanych przez AHR, które biorą udział w metabolizmie tłuszczów.

Naukowcy zaczęli badać kilka kluczowych zagadnień, w tym te dotyczące związków w spożywanym przez nas pożywieniu, które aktywują AHR powodujące otyłość oraz rolę, jaką odgrywają bakterie jelitowe w odniesieniu do AHR i otyłości. Co najważniejsze, zainicjowali badanie kliniczne w celu ustalenia, czy AHR może służyć jako cel terapeutyczny w celu zmniejszenia otyłości u ludzi.

Czytaj także:

Dopamina i zegar biologiczny a przejadanie się i otyłość – jaki jest związek?