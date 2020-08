Dlaczego wspomnienia związane z emocjami są tak silne?

Większość ludzi pamięta, gdzie byli 11 września lub jaka była pogoda w dniu narodzin ich pierwszego dziecka. Wspomnienia o dowolnej dacie z przeszłości lub lunchu w zeszły wtorek już dawno zniknęły. Dlaczego?

Wspomnienia związane z silnymi emocjami zostają w umyśle

„To ma sens, że nie pamiętamy wszystkiego” – mówi dr René Hen, profesor psychiatrii i neurobiologii na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons. „Mamy ograniczoną moc mózgu. Musimy tylko pamiętać, co jest ważne dla naszego przyszłego dobrostanu”.

W tym kontekście strach nie jest tylko chwilowym uczuciem, ale doświadczeniem, które ma kluczowe znaczenie dla naszego przetrwania. Kiedy nowa sytuacja wywołuje u nas strach, mózg rejestruje szczegóły w naszych neuronach, aby pomóc nam uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości lub zachować odpowiednią ostrożność. Nadal tajemnicą jest to, dlaczego wspomnienia zarejestrowane przez hipokamp mózgu stają się tak silne.

Badania nad emocjami

Aby zrozumieć działanie silnych emocji, studenci z Columbia University Vagelos wykonali eksperyment. Umieścili myszy w nowym, przerażającym dla nich środowisku i zarejestrowali aktywność neuronów hipokampu, które docierają do ośrodka lęku w mózgu (ciała migdałowatego). Aktywność neuronów została również zarejestrowana dzień później, kiedy myszy próbowały odzyskać wspomnienia z tego doświadczenia. „Zaskakujące było to, że neurony te zostały zsynchronizowane, gdy później mysz przywołała wspomnienie” – skomentowali badacze.

Synchronizacja ma kluczowe znaczenie dla ustalenia pamięci strachu, a im większa synchronizacja, tym silniejsza pamięć. To są rodzaje mechanizmów, które wyjaśniają, dlaczego pamiętamy najważniejsze wydarzenia z życia. Jak i kiedy zachodzi synchronizacja – wciąż nie jest znane. Jednak odpowiedź może ujawnić wewnętrzne funkcjonowanie mózgu, które tworzy wspomnienia na całe życie i prowadzi do nowych metod leczenia zespołu stresu pourazowego.

