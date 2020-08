Skończyłeś 50 lat? Bardzo potrzebujesz tej witaminy

Najnowsze badanie pokazuje, że osoby starsze, które jedzą dużo witaminy C – powszechnie występującej w owocach cytrusowych, jagodach i warzywach – mają najlepszą masę mięśni szkieletowych. Jest to ważne, ponieważ ludzie mają tendencję do utraty masy mięśni szkieletowych wraz z wiekiem – co prowadzi do sarkopenii (stan charakteryzujący się utratą masy i funkcji mięśni szkieletowych), słabości i obniżonej jakości życia.

Główny badacz, prof. Ailsa Welch z UEA's Norwich Medical School, powiedziała: „Wraz z wiekiem ludzie tracą masę i siłę mięśni szkieletowych. Ludzie powyżej 50. roku życia tracą do jednego procenta masy mięśni szkieletowych każdego roku i uważa się, że utrata ta dotyka ponad 50 milionów ludzi na całym świecie. To duży problem, ponieważ może prowadzić do osłabienia i innych złych wyników, takich jak sarkopenia, niepełnosprawność fizyczna, cukrzyca typu 2, obniżona jakość życia i śmierć”.

Rola witaminy C w utrzymaniu mięśni

„Wiemy, że spożycie witaminy C wiąże się z masą mięśni szkieletowych. Pomaga ona w ochronie komórek i tkanek tworzących organizm przed potencjalnie szkodliwymi substancjami wolnymi rodnikami. Wolne rodniki bez sprzeciwu mogą przyczyniać się do niszczenia mięśni, przyspieszając w ten sposób starzenie. Ale do tej pory niewiele badań dotyczyło znaczenia spożycia witaminy C przez osoby starsze. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy ludzie spożywający więcej witaminy C mają większą masę mięśniową niż inni” – wyjaśnia badaczka.

Zespół badawczy przeanalizował dane ponad 13 000 osób w wieku od 42 do 82 lat, które biorą udział w badaniu EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) w Norfolk Study. Obliczyli masę mięśni szkieletowych i przeanalizowali spożycie witaminy C z siedmiodniowego dziennika żywieniowego. Zbadali również ilość witaminy C we krwi.

Niedobory witaminy C

Dr Richard Hayhoe, również z UEA's Norwich Medical School, powiedział: „Przebadaliśmy dużą próbę starszych mieszkańców Norfolk i stwierdziliśmy, że osoby z największą ilością witaminy C w diecie lub we krwi miały największą szacunkową masę mięśni szkieletowych w porównaniu z tymi przy najniższych ilościach. Jesteśmy bardzo podekscytowani naszymi odkryciami, ponieważ sugerują one, że witamina C w diecie jest ważna dla zdrowia mięśni u starszych mężczyzn i kobiet i może być przydatna w zapobieganiu związanej z wiekiem utracie mięśni”.

Okazało się, że zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności prawie 60 procent mężczyzn i 50 procent uczestniczek kobiet nie spożywało tyle witaminy C, ile powinno.

Czytaj także:

Naukowcy zbadają wiek biologiczny ochotników. Jeszcze można się zgłaszać