Jak mózg matki reaguje na płacz dziecka? Nowe odkrycia naukowe

Zespół kierowany przez naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka im. Eunice Kennedy Shriver (NICHD) postanowił zbadać wzorce mózgowe związane z reakcjami matki na dźwięk płaczu niemowląt. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

Według nowych badań słyszenie płaczu niemowlęcia aktywuje obszary mózgu związane z ruchem i mową, a pewne wzorce mózgowe i behawioralne są uniwersalne w wielu kulturach.

Aktywność mózgu matki

W celu zbadania reakcji matek naukowcy przeanalizowali zachowanie 684 matek w 11 krajach. Były to: Argentyna, Belgia, Brazylia, Kamerun, Francja, Izrael, Włochy, Japonia, Kenia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone, co zapewniło różnorodność kulturową. W pierwszej części badania rejestrowali i analizowali interakcje matek i niemowląt przez 1 godzinę. W tym czasie zespół szukał oznak uczucia, odwrócenia uwagi, troski i rozmowy. Przykłady zachowań wychowawczych obejmowały karmienie dziecka i zmianę pieluchy. Ponadto zespół sprawdzał, jak często matki podnosiły i trzymały dzieci.

Dr Marc Borstein, kierownik Sekcji Badań nad Dzieckiem i Rodziną NICHD wyjaśnił, że matki zazwyczaj podnosiły, trzymały i rozmawiały ze swoimi dziećmi w ciągu 5 sekund od usłyszenia ich płaczu. Matki również angażowały się w kilka innych zachowań, ale te działania były „preferowane, szybkie i mocne”.

Ponadto wyniki można uogólnić międzykulturowo. Przebadano mózgi prawie 100 matek w trzech krajach na skanerze MRI, gdzie także odkryto spójne wzorce odpowiedzi mózgowych. Badania „ujawniły zwiększoną aktywność w zgodnych obszarach mózgu połączoną z intencją poruszania się i mówienia, przetwarzania stymulacji słuchowej i opieki”.