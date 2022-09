Zatrucie alkoholowe to nie kac. Przyczyny, objawy, leczenie zatrucia alkoholowego

Większość z nas choć raz w życiu doprowadziła do sytuacji, w której picie alkoholu wymknęło się spod kontroli. Jest to stan nazywany upojeniem alkoholowym, którego najczęstsze objawy to słowotok, problemy z koordynacją i nadmierne pobudzenie. U jednych skończyło się na wymiotach, a innym urwał się film. Oba te objawy świadczą o spożyciu zbyt dużej ilości alkoholu.

Tzw. upijanie się do nieprzytomności jest najczęstszą przyczyną zatrucia alkoholem. Kolejną jest picie dużej ilości alkoholu w bardzo krótkim czasie. Wówczas stężenie alkoholu we krwi rośnie bardzo szybko i może osiągnąć poziom skutkujący zatruciem. Należy pamiętać, że w ciężkich przypadkach zatrucie alkoholem zagraża życiu.

Co więcej, nawet jeśli przestaniemy pić, stężenie alkoholu we krwi może nadal rosnąć przez 30-40 minut, powodując pogorszenie objawów i naszego ogólnego stanu.

Co się dzieje z ciałem po wypiciu alkoholu?

Alkohol bardzo szybko wchłania się do przewodu pokarmowego, co sprawia, że już po kilkunastu minutach od spożycia alkoholu zmienia się zachowanie osoby pijącej. Napoje wysokoprocentowe wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. Pojawia się upojenie alkoholowe, pobudzenie psychoruchowe. Nierzadko pojawia się nadmierna gadatliwość, słowotok, brak hamulców. Osoby na co dzień nieśmiałe i wycofane po spożyciu alkoholu mogą stać się bardzo rozmowne i wylewne.

Dość szybko pojawiają się również inne objawy, do których zalicza się bełkotliwa mowa, problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, problemy z koncentracją i zdolnością logicznego myślenia. W przypadku spożycia bardzo dużej ilości alkoholu występuje całkowita utrata świadomości.

Warto jednak wiedzieć, że czym innym jest spożycie zbyt dużej ilości alkoholu w restauracji czy na imprezie, a czym innym spożycie alkoholu z niesprawdzonego źródła. W przypadku wypicia podejrzanej substancji może dojść do ostrego zatrucia alkoholowego, a nawet do zatrzymania oddechu. W sytuacji połączenia alkoholu i leków ratunkiem może być płukanie żołądka.

Zatrucie alkoholowe – co to jest?

Zatrucie alkoholowe nazywane jest stanem nietrzeźwości, w którym organizm nie jest w stanie poradzić sobie ze zbyt dużą ilością alkoholu. Pojawia się niemożność kontrolowania swojego zachowania, nierzadko problemy z koordynacją ruchowo-wzrokową, bełkotliwa mowa, brak reakcji. Zatrucie alkoholowe może doprowadzić do upojenia alkoholowego, które przyczyni się do utraty przytomności. W przypadku osób, które piją szybko alkohol w dużych ilościach, może również niestety spowodować śmierć. Jest to uzależnione zarówno od ilości wypitego alkoholu, jak i od jego jakości.

Zatrucie alkoholem etylowym

Bardzo niebezpieczne jest zatrucie alkoholowe alkoholem etylowym. Etanol znajdziemy w wódce i w napojach alkoholowych. Bardzo szybko się wchłania do przewodu pokarmowego, przez co w krótkim czasie prowadzi do upojenia alkoholowego. Objawy zatrucia alkoholowego to zaburzenia świadomości, zaburzenia równowagi, bełkotliwa mowa. Często pojawiają się wymioty, drgawki czy dreszcze. Ostre zatrucie alkoholem powoduje obniżenie temperatury ciała oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Częste spożywanie alkoholu etylowego może zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworów w wątrobie oraz w przełyku.

Stopnie zatrucia alkoholem etylowym

W przypadku zatrucia alkoholem istotne jest również w jakim stanie jest dana osoba i oznaczenie stężenia alkoholu. Wyróżnia się następujące stopnie:

I stopień zatrucia – do około 0,4 promila. W ciągu godziny od wypicia alkoholu następuje nadpobudliwość ruchowa, pobudzenie psychoruchowe, nadmierna wesołość czy gadatliwość. Mogą pojawić się również problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia równowagi

II stopień zatrucia – do około 0,6 promila. Pojawia się upojenie alkoholowe, bełkotliwa mowa, senność, problemy z utrzymaniem równowagi

III stopień zatrucia – do około 2 promili. Pojawia się brak kontroli i stan upojenia alkoholowego. Jest to stan niebezpieczny, ponieważ III stopień zatrucia alkoholem etylowym może doprowadzić do niekontrolowanych zachowań i całkowitego braku hamulców

IV stopień zatrucia – do 3 promili. Może nastąpić radykalne obniżenie temperatury ciała, nawet hipotermia. Może wystąpić całkowity brak kontaktu z otoczeniem i śpiączka

V stopień zatrucia alkoholowego – do 4 promili. Pojawiają się problemy z oddychaniem, z pracą serca oraz funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego, może wystąpić niewydolność krążenia. Przy V oraz VI stopniu zatrucia następuje zagrożenie życia. Śmiertelna dawka alkoholu wynosi ponad 4 promile. Dawka śmiertelna może być różna dla różnych osób, ponieważ zależy to od różnych czynników. Ważne są m.in. choroby współistniejące, stan pacjenta, masa ciała.

Jak rozpoznać zatrucie alkoholowe?

Zatrucie alkoholowe może wywołać:

zaburzenia świadomości

utrata świadomości

zaburzenia równowagi

ból głowy



zawroty głowy

złe samopoczucie

Reakcja organizmu na spożycie dużej ilości alkoholu może być różna, ponieważ jest to uzależnione od kondycji zdrowotnej danej osoby, a także od jego budowy i masy ciała.

Zatrucie alkoholowe – objawy, które powinny wzbudzić niepokój:

Zmieszanie i dezorientacja.

Spadek temperatury ciała i bladość skóry, która może przybrać niebieskawy odcień.

Brak jednoznacznej reakcji na bodźce, odrętwienie.

Senność.

Zaburzenia oddychania, a nawet długie przerwy między jednym a drugim oddechem.

Wymioty, które są szczególnie niebezpieczne, gdy osoba jest zdezorientowana, ponieważ może dojść do zakrztuszenia.

Ile trwa zatrucie alkoholowe?

Zatrucie alkoholowe to stan, który może trwać nawet kilka dni. Zazwyczaj jednak obejmuje kolejny dzień po spożyciu alkoholu. Jest to tzw. kac, który objawia się nudnościami, wymiotami, bólem głowy, złym samopoczuciem, brakiem apetytu. W przypadku zatrucia alkoholowego może trwać nawet kilka dni.

Osoby uzależnione od alkoholu lub te, które spożyły go zbyt dużo, mogą zostać skierowane na detoks alkoholowy. Przez około 10 dni organizm oczyszcza się z alkoholu, następnie przez 30 lub nawet 90 dni pacjent poddawany jest terapii, która ma utrzymać go w trzeźwości.

Zatrucie alkoholowe – stan ciężki

Nawet jeśli po wystąpieniu powyższych objawów osoba przestała pić, stężenie alkoholu w jej krwi może dalej rosnąć. Wszystko zależy od ilości i rodzaju spożytego alkoholu.

W poważnych przypadkach mogą wystąpić:

Znaczne problemy w oddychaniu, w tym ustanie oddechu.

Zawał serca.



Zadławienie wymiocinami, ale też wymioty mogą być wdychane do płuc, powodując poważną infekcję.

Znaczny spadek temperatury ciała, powodując hipotermię.

Uszkodzenie mózgu w wyniku ciężkiego odwodnienia.

Drgawki, wynikające ze znacznego spadku poziomu cukru we krwi (hipoglikemia).

Śpiączka – w przypadku skrajnego zatrucia.

Wszystkie te objawy są wskazaniem do natychmiastowej pomocy i wezwania pogotowia.

Zatrucie alkoholowe – jak pomóc?

Jeżeli widzisz, że ktoś znacznie przesadził z alkoholem, a jego stan wskazuje na zatrucie, ponieważ wystąpiły powyższe objawy, nie wahaj się wezwać pomocy. Oczekując na karetkę, cały czas obserwuj osobę zatrutą alkoholem. Nie namawiaj jej do picia alkoholu ani kawy (sprzyja odwodnieniu). Jeśli osoba może pić, podaj jej niedużą ilość wody.

Postaraj się, by osoba nie kładła się na plecach, jeśli straci przytomność, ułóż ją w pozycji bocznej ustalonej i monitoruj oddech. W tej pozycji istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że zadławi się swoimi wymiocinami, niż leżąc na plecach.

Domowe sposoby na zatrucie alkoholowe

Do domowych sposobów na zatrucie alkoholowe zaleca się przede wszystkim nawodnienie organizmu. Dobrze jest pić zwykłą wodę z dodatkiem cytryny lub soli i miodu, by uzupełnić elektrolity. U niektórych osób sprawdza się również czarna kawa, ale warto pamiętać, że podrażnia ona śluzówkę żołądka, dlatego może przyczynić się do nasilenia wymiotów i dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Na zatrucie alkoholem poleca się także sok pomidorowy. Zawiera on duże ilości potasu, który uzupełnia wypłukane przez alkohol mikroelementy z organizmu. To może poprawić samopoczucie. Niektórzy sięgają także po kefir, który łagodzi bóle brzucha.

Po zatruciu alkoholem najlepiej jest nie jeść ciężkostrawnych produktów. W przypadku silnych nudności najlepiej po prostu się przegłodzić, a jeśli stan nie jest tak trudny, można zjeść coś lekkiego np. krupnik, rosół czy inną lekką zupę. To ważne, ponieważ pusty żołądek może nasilać objawy nudności. Dobrze jest też dotlenić organizm i zwyczajnie iść na spacer.

Wyleczenie kaca to zatem właściwe nawodnienie, zjedzenie lekkiego posiłku i dotlenienie organizmu. Większość objawów, takich jak bóle głowy, niesmak w ustach, nudności, trzeba po prostu przeczekać.

Co na ostre zatrucie alkoholowe?

W przypadku bardzo ostrego zatrucia alkoholowego, kiedy wystąpiły wymioty, drgawki czy dreszcze, może się okazać konieczne skorzystanie z pomocy lekarskiej. W takiej sytuacji najczęściej podaje się kroplówkę, która odtruwa organizm.

Leczenie zatrucia alkoholowego

Zatrucie alkoholowe leczy się w warunkach domowych. Organizm musi po prostu oczyścić się z alkoholu i wrócić do formy. Zatrucie alkoholem etylowym najczęściej obejmuje nudności, wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, nadmierną suchość w ustach. Ciężkie zatrucie alkoholem czy zatrucie alkoholem metylowym wymagają wezwania pomocy lekarza. Odtruwanie alkoholowe może obejmować podanie kroplówki, która nawadnia organizm i dostarcza mu mikroelementów wypłukanych przez alkohol.

