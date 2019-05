Bierzesz takie leki? Uważaj, możesz przytyć

Niemal każdy lek powoduje skutki uboczne. Jednym z nich może być problem z przybieraniem na wadze. Co wówczas zrobić? Na pewno nie można przerywać leczenia na własną odpowiedzialność, bo może to spowodować jeszcze poważniejsze problemy!

Leki powodujące tycie

Istnieje kilka rodzajów leków, które mogą sprzyjać nadmiernemu przybieraniu na wadze. Większość z nich spowalnia nasz metabolizm, przez co przemiana materii staje się mało efektywna, a dostarczone do organizmu kalorie łatwiej odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej. Warto wiedzieć, że nawet potencjalnie sprzyjające tyciu leki nie muszą spowodować u nas przybierania na wadze; wiele zależy tutaj od naszego ogólnego stanu zdrowia, poziomu aktywności fizycznej, stosowanej diety, a także naszej indywidualnej skłonności do tycia, która zapisana w genach.

Choroba i co dalej?

Każda choroba wymaga odpowiedniego leczenia. Nawet z pozoru błaha dolegliwość z czasem może zacząć powodować poważne problemy, dlatego nigdy nie można rezygnować z kuracji jedynie z obawy przed przytyciem. Słysząc diagnozę, zaczynamy szukać informacji na temat choroby oraz przepisanych nam leków. Odkrywając, że mogą one powodować nadwagę, zaczynamy podchodzić do leczenia z pewną dozą nieufności. Lekarze podkreślają, że bardzo często w wymienionych na ulotce leku skutkach ubocznych pomijamy te naprawdę poważne, a koncentrujemy się jedynie na ewentualnym wpływie leku na utrzymanie szczupłej sylwetki i mimo ryzyka, rezygnujemy z leczenia, co okazuje się fatalne w skutkach.

Leki powodujące tycie – tabletki antykoncepcyjne

Antykoncepcja hormonalna sprzyja tyciu, ale w większości przypadków, problem ten może rozwiązać odpowiedni dobór tabletek antykoncepcyjnych. Nowoczesne tabletki hormonalne znacznie rzadziej wpływają na tempo przemiany materii oraz zwiększenie apetytu, ale trzeba pamiętać, a efekty uboczne mogą pojawić się zwłaszcza na początku stosowania leku, więc jeżeli zauważymy wzrost naszej masy ciała, trzeba skonsultować się z lekarzem.

Leki powodujące tycie – leki na nadciśnienie

Leki na nadciśnienie także mogą powodować tycie. Są one zwykle przyjmowane przez osoby starsze, więc dodatkowym czynnikiem ryzyka jest tutaj znikoma aktywność fizyczna związana z ograniczeniami wieku i często licznymi schorzeniami. W przypadku nadciśnienia sam lek nie powoduje zwiększonego magazynowania tłuszczu, ale może powodować senność i zmęczenie, więc osoba go przyjmująca ma problem z aktywnością, a jedząc i odpoczywając nietrudno o nadprogramowe kilogramy. Dlatego leczenie nadciśnienia rozpoczyna się najczęściej od zmiany diety i trybu życia, aby w naturalny sposób ustabilizować ciśnienie tętnicze.

Leki powodujące tycie – leki przeciwalergiczne

Leki na alergie oraz często przyjmowane wraz z nimi leki na astmę, są jednym z częstszych powodów nadwagi. Powodują one zwiększenie apetytu, więc nietrudno o przybieranie na wadze. Trzeba pamiętać, że w większości przypadków astmy można, a nawet trzeba, żyć aktywnie, co nie tylko sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki, ale także wpływa na poprawę funkcjonowania układu oddechowego.

Leki powodujące tycie – leki na depresję, nerwicę i inne choroby o podłożu psychicznym

Nerwica i depresja to chrobry cywilizacyjne. Nasz układ nerwowy nie jest czasami w stanie poradzić sobie z nadmiarem obowiązków, traumami i problemami życia codziennego, a osoby chore oprócz uciążliwych objawów, muszą także zmagać się z presją otoczenia.

Leczenie oparte o leki uspokajające i antydepresyjne obarczone jest ryzykiem tycia. Podobny problem spotykany jest przy leczeniu schizofrenii; w tych przypadkach nawet nowoczesne leki powodują wzrost masy ciała, więc często konieczne jest wsparcie dietetyka specjalizującego się w tak trudnych przypadkach.

Jakie jeszcze leki mogą spowodować tycie? Lista farmaceutyków, których przyjmowanie może spowodować wzrost masy ciała, jest dość długa i znajdują się na niej jeszcze, m.in. leki na cukrzycę, epilepsję, leki stosowane w terapiach antynowotworowych oraz leki na choroby autoimmunologiczne.

