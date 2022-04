Swędzenie szyi – przyczyny, objawy, leczenie

Świąd skóry szyi to nieprzyjemne i dokuczliwe uczucie, które występuje jako objaw wielu chorób – to symptom pojawiający się u chorych cierpiących na atopowe zapalenie skóry, alergie i łojotokowe zapalenie skóry. Swędząca skóra to objaw powodujący dyskomfort oraz znacząco obniżający jakość życia.

Świąd skóry – przyczyny, które występują najczęściej

Swędzenie szyi może być wywołane przez kontaktowe zapalenie skóry. Pojawiają się wtedy również objawy takie jak: nadmierna suchość, zaczerwienienie, pękanie, a nawet tworzą się krosty, pęcherze i owrzodzenia. Reakcja skóry, czyli tzw. wyprysk kontaktowy, może być spowodowana wieloma czynnikami m.in.:

substancjami chemicznymi – barwnikami (farby do włosów), niklem (biżuteria, guziki), lanoliną (kosmetyki),

substancjami zapachowymi – perfumami, kosmetykami,

tkaninami,

spożytymi pokarmami.

Aby upewnić się, czy wyprysk kontaktowy i swędzenie skóry szyi występuje pod wpływem danej substancji, przedmiotu lub żywności, lekarz może zlecić płatkowy test skórny, którego skuteczność wynosi 80%. Z kolei leczenie polega na podaniu leków histaminowych lub immunopresyjnych, które niwelują reakcję alergiczną. Innym sposobem jest odczulanie. Ponadto, aby zapobiegać kontaktowemu zapaleniu skóry, które wywołuje m.in. świąd skóry, należy przede wszystkim unikać kontaktu z alergenem.

Inną przyczyną może być zakażenie liszajcem, czyli chorobą zakaźną, którą cechuje swędzenie skóry szyi i twarzy. Dodatkowo mogą pojawiać się także czerwone pęcherze wypełnione ropą, z czasem zamieniające się w strupy. Liszajec zakaźny najczęściej występuje u najmłodszych uczęszczających do żłobków i przedszkoli oraz dorosłych, często przebywających w grupach np. uprawiających sport kontaktowy. Leczenie polega na miejscowym zastosowaniu maści, a czasem także antybiotykoterapii.

Swędzenie szyi a choroby skóry

Świąd skóry na szyi może być objawem choroby dermatologicznej. Może być związany z innymi przyczynami m.in.:

zakażeniem świerzbowcem,

atopowym zapaleniem skóry (AZS),

trądzikiem,

wysuszeniem skóry,

schorzeniami ogólnoustrojowymi – zapaleniem nerek lub wątroby, niedoczynnością tarczycy, cukrzycą, żółtaczką,

stresem

wszawicą – wtedy objawy pojawiają się nie tylko na skórze głowy, ale również na skórze szyi i karku

Swędzenie szyi a atopowe zapalenie skóry

Świąd skóry może być objawem atopowego zapalenia skóry, choroby, która objawia się u coraz większej liczby ludzi. Związana jest ona z reakcją alergiczną, zanieczyszczeniem środowiska, niewłaściwą wilgotnością powietrza, zbyt wysoką i zbyt niską temperaturą otoczenia.

Objawy choroby dermatologicznej dotyczą całego ciała. Uporczywy świąd, czerwone łuszczące się plamy skórne, swędzenie na owłosionej skórze głowy to nie tylko klasyczne objawy świerzbu, ale również i AZS. Silne swędzenie skóry jest bardzo uciążliwe i może dotyczyć szyi, łokci, kolan, pleców, brzucha. Na skórze pojawiają się także czerwone swędzące plamy, które często lokalizują się w fałdach skóry lub załamaniach np. na łokciach czy kolanach. Mogą one się łuszczyć, co świadczy o zaawansowanej postaci choroby.

W takiej sytuacji bardzo ważne jest, by nie drapać tych miejsc. Jeśli zaczniemy rozdrapywać skórę, przyczynimy się do nasilenia stanu zapalnego. Zdecydowanie lepiej jest jak najszybciej zgłosić się do lekarza dermatologa po odpowiednie preparaty i maści, które ograniczą swędzenie i zmniejszą stan zapalny.

Aby pozbyć się tych nieprzyjemnych dolegliwości należy często nawilżać skórę, smarować ją preparatami przeznaczonymi do pielęgnacji skóry nadreaktywnej i alergicznej. Osoba chora na atopowe zapalenie skóry powinna również przestrzegać diety, wykluczyć produkty wysoce alergenne, które mogą powodować stan zapalny.

Swędzenie szyi a alergia

Swędzenie skóry ciała i twarzy może być również objawem alergii. Nie musi to oznaczać AZS, ale może wynikać z innych reakcji alergicznych, np. uczuleniu na pyłki, sierść zwierząt czy produkty spożywcze. Często towarzyszą temu dodatkowe objawy takie jak:

alergiczny nieżyt nosa



intensywne złuszczanie skóry

suchość skóry

na skórze pojawiają się niekiedy łuszczące plamy

Gdy wystąpią takie objawy, dobrze jest nawilżać skórę preparatami silnie nawilżającymi i hipoalergicznymi, a dodatkowo stosować leki przeciwhistaminowe. Sprawdza się także picie wapna.

Czasem swędzenie skóry i szyi może być wywołane przez ukąszenie owada. W miejscu ugryzienia pojawia się zaczerwienienie, obrzęk, skóra wygląda nieładnie, może być napięta i obrzmiała. W takiej sytuacji najczęściej swędzi skóra, może wystąpić też intensywne złuszczanie powierzchni skóry w miejscu ugryzienia. Warto smarować ją preparatami łagodzącymi i nawilżającymi, a także stosować leki przeciwhistaminowe.

Swędzenie skóry szyi w ciąży

Świąd skóry w ciąży to dolegliwość, na którą skarży się ok. 20% ciężarnych. Zazwyczaj tego typu problemy skórne nie są związane z poważnymi przyczynami chorobowymi i dotyczą zachodzących w ciele kobiety zmian hormonalnych. Swędzący brzuch w ciąży to jednak nie jedyne miejsce na ciele ciężarnej, które może być objęte tym objawem – swędzenie skóry często dotyczy także szyi, nóg, rąk i piersi. Świąd współistnieje nierzadko z suchością, zmianami barwnikowymi oraz pojawiającymi się rozstępami.

Jeśli jednak swędzenie skóry w ciąży jest uporczywe, należy zgłosić się do specjalisty, gdyż czasem okazuje się, że jest objawem choroby. Jedną z nich jest cholestaza ciężarnych, która najczęściej pojawia się w trzecim trymestrze ciąży i na początku charakteryzuje się świądem skóry dłoni i stóp, a później także szyi, twarzy i tułowia. Objawy są szczególnie dokuczliwe w nocy. Cholestaza ciężarnych nie może być bagatelizowana, gdyż może wywoływać powikłania takie jak np. przedwczesny poród. Inną przyczyną, która powoduje świąd skóry szyi w ciąży jest świerzbiączka ciężarnych. Oprócz swędzenia pojawiają się grudki, które najczęściej występują na rękach i nogach, ale mogą także pojawiać się na szyi i dekolcie. Chociaż objawy są dokuczliwe, to nie stanowią zagrożenia dla ciąży i ciężarnej.

Świąd skóry a niedoczynność tarczycy

Swędzenie skóry może być objawem ogólnoustrojowych zaburzeń metabolicznych albo chorób tarczycy. Problemy z tarczycą mogą być powiązane ze swędzącą skórą. Często jest to nietypowe skojarzenie, gdyż zwykle swędzącą skóra kojarzy nam się z jej przesuszeniem lub reakcją alergiczną. Świąd skóry jest dokuczliwym objawem choroby gruczołu dokrewnego i wymaga przeprowadzenia dokładnych badań i unormowania pracy tarczycy.

Jeśli przy okazji pojawiają się również dodatkowe objawy takie jak wypadanie włosów, przybieranie na wadze, zmęczenie, zaburzenia pamięci, depresja lub obniżona kondycja psychiczna, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu i wykonać podstawowe badania TSH. Pozwalają one określić, jaki jest poziom tarczycy i ustalić odpowiednie leczenie.

Swędzenie skóry głowy i szyi

Bardzo często świąd szyi łączy się także ze świądem głowy. Do tego może im towarzyszyć zaczerwienienie, łuszczenie i podrażnienie skóry oraz pieczenie. Przyczyną może być łojotokowe zapalenie skóry, które objawia się łupieżem na głowie, a ponadto występują objawy takie jak swędząca skóra głowy, szyi, brwi, twarzy, a nawet klatki piersiowej. Ponadto, świąd skóry szyi i głowy może pojawiać się w związku z przewlekłą chorobą zapalną – łuszczycą. Swędzenie spowodowane jest pojawiającymi się czerwonymi plamami, które pokrywają małe, białe łuski. Oprócz głowy i szyi, mogą się pojawiać na całym ciele – najczęściej na dłoniach, kolanach, pośladkach, łokciach i stopach.

Świąd skóry u dzieci a wszawica

Wszawica to choroba występująca u najmłodszych, którą można się zarazić poprzez bliski kontakt fizyczny. Swędząca skóra głowy to pierwszy objaw, który powoduje zakażenie bakteryjne, wywołujące zaczerwienienie skóry i grudki zapalne. Warto podkreślić, że świąd może przenosić się także na szyję i kark, gdyż są to miejsca znajdujące się niedaleko linii włosów. Oprócz świądu na skórze dziecka pojawiają się drobne czerwone krostki, a ich rozdrapywanie może prowadzić do powstawania na skórze strupów. Niekiedy wszawicy może towarzyszyć też wypadanie włosów. Aby się pozbyć problemu należy zastosować specjalny preparat na wszy, wyczesywać włosy grzebieniem, a nierzadko także skrócić włosy dziecka.

Swędzenie szyi a psychika

Dokuczliwym swędzeniem przejawiają się również problemy z obniżeniem kondycji psychicznej. Nerwica i zaburzenia lękowe mogą wywoływać różne objawy fizyczne, w tym także świąd skóry. Zmiany skórne mogą pojawić się na skutek stresu, intensywnego napięcia nerwowego lub nadmiernych emocji. Co więcej, intensywny i przewlekły stres jest w stanie nasilać objawy choroby dermatologicznej.

Warto dbać o swoje podłoże psychiczne, utrzymywać balans w życiu, bo objawy pojawiają się często w sytuacjach napięcia emocjonalnego. Jeśli są silne dobrze jest skonsultować się z psychologiem, ewentualnie dermatologiem. Konieczne jest również nawilżanie skóry i dbanie o nią w codziennej pielęgnacji.

Inne przyczyny swędzenia skóry

Świąd skóry i swędzenie szyi mogą wynikać również z nieprawidłowej pielęgnacji. Być może mamy skórę wrażliwą, która potrzebuje intensywnej pielęgnacji i smarowania jej preparatami nawilżającymi i odbudowującymi jej barierę ochronną. W takiej sytuacji należy nie tylko ją regularnie nawilżać, ale również unikać gorących kąpieli, noszenia ubrań wykonanych ze sztucznych i nieprzewiewnych tkanin, a także przegrzewania ciała. To wszystko może nasilić stan zapalny i odczucie świądu.

Warto także dbać o właściwe nawilżenie skóry, pić przynajmniej 2 litry wody niegazowanej dziennie. To pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji.

Czytaj też:

12 produktów, które pogarszają egzemę