Pijesz i palisz? Masz większe ryzyko osteoporozy

Naukowcy odkryli mechanizm komórkowy, który może wyjaśnić, dlaczego pewne czynniki stylu życia, takie jak palenie tytoniu i picie alkoholu, zwiększają ryzyko osteoporozy. Mechanizm pobudza typ komórki w układzie odpornościowym do przekształcenia się w osteoklasty, które są rodzajem komórki, która resorbuje lub rozpuszcza kość.

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Pennsylvania (Penn) w Filadelfii i Icahn School of Medicine na Mount Sinai w Nowym Jorku wynika, że mitochondria wysyłają sygnał, który wyzwala ten proces pod wpływem stresu.

Wyniki badań zostały opisane w artykule opublikowanym na łamach „FASEB Journal”.

Osteoporoza – choroba, która kradnie kości

Osteoporoza to choroba, która powoduje, że kości stają się słabe i bardziej podatne na złamania. Jeśli jej nie zapobiegamy, może rozwijać się latami, nie powodując żadnych objawów. Aż do pierwszego złamania kości. Najczęściej następuje ono w obrębie bioder, kręgosłupa czy nadgarstka, powodując nie tylko ból, lecz także znaczne trudności w poruszaniu się lub wykonywaniu codziennych obowiązków. Ryzyko osteoporozy wzrasta wraz z wiekiem i choć znacznie częściej chorują kobiety niż mężczyźni (co wynika m.in. z nierównowagi hormonalnej, spowodowanej menopauzą), każdy z nas powinien wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne. Uświadamiać należy także rodziców, ponieważ kości budują się już w dzieciństwie. Dlatego tyle mówi się o odpowiedniej diecie, bogatej w witaminę D3 czy wapń.

Niektóre czynniki środowiskowe, takie jak palenie tytoniu, picie alkoholu i pewne leki, które mogą zaburzać funkcjonowanie mitochondriów, również wydają się zwiększać ryzyko osteoporozy.

