Jak zregenerować wątrobę? Wprowadź do diety te produkty i sięgnij po zioła

Myśląc o funkcjach wątroby, skupiamy się głównie na tym, że walczy z alkoholem i cierpi z powodu nadmiaru tłuszczu w diecie. Tymczasem narządem ten pełni wiele, istotnych funkcji. Bierze udział w około 500 procesach: wytwarzania białek, przetwarzania składników odżywczych, produkcji hormonów, zwalczania infekcji, metabolizowania cholesterolu i glukozy i innych. Jak widać, wątroba jest wyjątkowo zapracowana, a my jeszcze dodatkowo utrudniamy jej prawidłowe funkcjonowanie, poprzez niezdrową dietę i nadmiar alkoholu.

Wątroba – najbardziej eksploatowany i zaniedbywany organ

Wątroba to organ, któremu często nie poświęcamy wiele uwagi. Szybkie tempo życia, spożywanie wysoko przetworzonych produktów, fast foodów, mocnej kawy to przepis na to, by utrudnić pracę wątroby. Niezdrowy tryb życia niestety wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie wątroby, a rzadko kto w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele ważnych funkcji pełni ten organ. Z tego względu zaleca się nie tylko przestrzegać zasad zbilansowanej i zdrowej diety, ale również co jakiś czas zadbać o wątrobę, przeprowadzając detoks organizmu.

Dlaczego o wątrobę należy dbać?

Wątroba bierze udział w trawieniu tłuszczu i wspiera procesy metabolizmu. Oprócz tego zwiększa wydzielanie żółci, bierze udział w krzepnięciu krwi, obniża poziom cholesterolu. Wpływa również na funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, ponieważ reguluje poziom hormonów.

Zdrowa wątroba szybko się regeneruje. Wprowadzając dietę wątrobową, odpowiednio się odżywiając i dbając o aktywność fizyczną, możemy utrzymać ten organ w odpowiedniej kondycji.

Przeciążenie wątroby

Chociaż alkohol jest jednym głównych winowajców, tak naprawdę wątrobie szkodzi wiele rożnych rzeczy.

Do uszkodzenia wątroby prowadzi jednak wiele czynników. Są to m.in.:

alkohol,

nadmiar tłuszczu w diecie,

niektóre leki,

nadmiar składników odżywczych (np. witaminy A),

niedobór składników odżywczych,

niektóre zioła,

przetworzona żywność,

sztuczne słodziki,

palenie papierosów.

Nasz wątroba może wytrzymać naprawdę wiele, jednak nie ma sensu nieustannie wystawiać jej na próbę. Wcześniej czy później narząd ten się zbuntuje i zacznie wysyłać pierwsze sygnały, świadczące o jego niewydolności.

8 objawów przeciążonej wątroby

Oto najczęstsze objawy przeciążonej wątroby, które są jasnym komunikatem, że czas zatroszczyć się o ten narząd zanim będzie za późno:

Powiększenie obwodu brzucha. Obrzęki. Problemy trawienne i żołądkowe. Żółtaczka. Zmiana koloru moczu. Swędzenie skóry. Krew w stolcu. Zmęczenie.

Czym tak właściwie jest regeneracja wątroby?

Wątroba to organ, który wykazuje największą zdolność do regeneracji. Dzięki obecności komórek macierzystych wątroba jest w stanie kompletnie się odbudować, a regularne przeprowadzanie kuracji odtruwających lub stosowanie odpowiedniej diety pozwala zapobiec stłuszczeniu wątroby i może prowadzić do zahamowania procesów włóknienia.

Najlepszą kuracją odtruwającą jest dieta wątrobowa, która zawiera duże ilości świeżych warzyw, kwasów Omega-3 oraz ziół. Przestrzeganie zaleceń takiej diety może trwale odbudować i zregenerować wątrobę, aczkolwiek jest to proces, który zajmuje trochę czasu.

Po jakim czasie regeneruje się wątroba?

Oczyszczanie wątroby może trwać nawet kilka tygodni, jest to uzależnione od tego, w jakim stanie była wątroba. Najczęściej zajmuje to od kilku do kilkunastu tygodni. Dzięki wyeliminowaniu czynnika, który szkodził wątrobie, możliwa jest nawet pełna regeneracja wątroby. Często udaje się to osiągnąć po maksymalnie 2 miesiącach.

Co pomaga w regeneracji wątroby?

W regeneracji wątroby pomaga przede wszystkim odpowiednia dieta. Jeśli chcemy pomóc wątrobie, powinniśmy wykluczyć z diety duże ilości produktów przetworzonych, alkoholu, zrezygnować z picia mocnej kawy. W diecie wspierającej wątrobę powinno za to znaleźć się chude mięso, ryby, warzywa, tłuszcze roślinne, ale także zioła, które mają działanie żółciotwórcze. Warto zaprzyjaźnić się z ostropestem plamistym, mniszkiem lekarskim, mniszkiem plamistym, miętą pieprzową czy krwawnikiem pospolitym.

Co jakiś czas warto również przeprowadzić kuracje odtruwające, które pozwolą oczyścić organizm z toksyn i pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie wątroby. Bardzo dobre efekty można osiągnąć, pijąc soki warzywne. Najlepiej robić to na czczo, by lepiej wpłynąć na odtruwanie organizmu. Na wątrobę poleca się soki z marchwi oraz buraka, a także sok jabłkowy, żurawinowy czy grejpfrutowy. Dobrze, by w diecie stałe miejsce zajmowały kiszonki, które pozwalają naprawić uszkodzone komórki wątroby i wspierają jej regenerację.

Jak zadbać o zdrowie wątroby?

1. Zacznij się zdrowiej odżywiać

Wątroba rozkłada tłuszcze, wspomaga produkcję białka i cukru oraz usuwa toksyczne substancje z krwi. Kiedy niezdrowo się odżywiamy, utrudniamy jej pracę. Warto więc zwiększyć spożycie nieprzetworzonej żywności, takiej jak warzywa i owoce. Skup się na żywności, która dostarcza duże ilości przeciwutleniaczy i błonnika, co może pomóc w odwróceniu uszkodzenia wątroby i chorób.

2. Ogranicz alkohol

A najlepiej odstaw go na jakiś czas, by wątroba mogła odpocząć. Noc intensywnego picia zmusza wątrobę do pracy w godzinach nadliczbowych, aby oczyścić ciało z trucizny.

3. Sięgnij po odpowiednie zioła

Istnieją zioła, które mogą pomóc zwiększyć wydajność wątroby, aby mogła przekształcić składniki odżywcze i usunąć więcej toksyn z organizmu. Lista obejmuje ostropest plamisty, świętą bazylię, korzeń mniszka lekarskiego czy korzeń lukrecji. Słyną z tego, że wspierają detoksykację organizmu, zwalczają bakterie, wyrównują poziomy płynów, zmniejszają problemy żołądkowo-jelitowe i zwalczają infekcje.

4. Zapanuj nad stresem

Przewlekły stres powoduje zmiany w osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, co sprzyja reakcji zapalnej i może negatywnie wpływać na pracę wątroby. Słaba czynność wątroby związana ze stresem może następnie powodować mgłę mózgową, zawroty głowy, bóle głowy, skurcze, niewyraźne widzenie i zaburzenia trawienia.

Oczyszczanie wątroby naturalnymi składnikami

Aby wspomóc regenerację wątroby, warto sięgnąć po produkty oraz zioła, które działają żółciotwórczo i wspierają usuwanie z organizmu toksyn i szkodliwych czynników, które mogą obciążać organ. W diecie powinny znaleźć się ryby bogate w kwasy Omega-3, a także świeże warzywa, głównie zielone, buraki, warzywa krzyżowe, czosnek. Dobrze też rozpoczynać poranek od ciepłej wody z cytryną, która świetnie oczyszcza organizm, a także zrezygnować z picia mocnej kawy i herbaty.

Szczególne miejsce w procesie oczyszczania wątroby zajmują zioła. Warto zaprzyjaźnić się z babką płesznik, która jest cennym zielem, usprawniającym perystaltykę jelit, a także oczyszczającym wątrobę. Karczoch zwyczajny czy ostropest plamisty to kolejne zioła korzystnie oddziałujące na jelita oraz na wątrobę. Po tego rodzaju napary warto sięgać regularnie, by odciążać funkcjonowanie układu pokarmowego.

Leki i suplementy regenerujące wątrobę

Kiedy pojawia się zażółcenie skóry i inne objawy świadczące o tym, że w naszym organizmie dzieje się coś złego, a wątroba produkuje zbyt dużo bilirubiny, może okazać się konieczne sięgnięcie po leki, które intensywnie zadziałają na wątrobę. Lekarz może przepisać leki z kwasem tiazolidynokarboksylowym, które pomagają dezaktywować toksyczne substancje zalegające w wątrobie i chronią ją przed szkodliwym działaniem alkoholu oraz leków.

Gdy objawy nie są tak nasilone, można sięgnąć po suplementy diety dostępne w aptekach. Często zawierają one kurkumę, która w naturalny sposób świetnie wspiera regenerację wątroby.

