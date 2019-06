Specjalny plaster zregeneruje serce po zawale

Regeneracja po zawale serca już niebawem może przejść prawdziwą rewolucję. Naukowcom udało się stworzyć z komórek pacjenta specjalny plaster, umożliwiający „naprawę” mięśnia sercowego. Uwalnia również substancje chemiczne, które naprawiają i regenerują istniejące komórki serca.

Eksperci z Imperial College London podczas konferencji British Cardiovascular Society zapewniali, że eksperymenty na królikach dały pozytywne rezultaty i w przeciągu dwóch lat planują rozpoczęcie badań klinicznych z udziałem ludzi.

Zawał może prowadzić do niewydolności serca

Zawał serca ma miejsce, gdy zatkana tętnica blokuje przepływ krwi do mięśnia sercowego, pozbawiając go tlenu i składników odżywczych. Może to doprowadzić do zmniejszenia zdolności serca do pompowania krwi i prowadzić do nieuleczalnej niewydolności serca.

Naukowcy mają nadzieję, że za jakiś czas takie „szyte na miarę plastry”, wyhodowane z komórek pacjenta mogłyby stanowić jeden ze standardów leczenia. Niewydolność serca znacznie utrudnia bowiem życie, sprawiając, że wykonywanie nawet najprostszych czynności jest wyjątkowo męczące.

Niewydolność serca ma konsekwencje zdrowotne, społeczne, ekonomiczne