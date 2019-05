Ćwiczenia mogą „naprawić” serce

Wyniki swoich badań kanadyjscy uczeni zaprezentowali w Wenecji podczas kongresu EuroCMR 2019 organizowanego przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Dowodzą one, że w niektórych przypadkach, ćwiczenia mogą zastąpić znacznie bardziej inwazyjne procedury leczenia wad rozwojowych (np. zabiegi operacyjne).

Wśród obecnie żyjących młodych osób, około 1-2 proc. urodziło się zdecydowanie przedwcześnie (więcej niż dwa miesiące przed terminem) i ma nieprawidłowości w budowie serca, które znacznie zwiększają ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Na przykład, serce jest za małe i musi pracować ciężej, żeby zaopatrzyć ciało w krew.

W ramach badań, naukowcy zrekrutowali 14 ochotników w wieku od 18 do 29 lat. Ośmiu z nich urodziło się przedwcześnie, a pozostała szóstka służyła jako grupa kontrolna. Wszyscy uczestniczyli w 14-tygodniowym programie ćwiczeń aerobowych i oporowych, trzy razy w tygodniu. Program obejmował również dwa nadzorowane 90-minutowe zajęcia grupowe i jedną domową sesję nadzorowaną przez instruktora. Ćwiczenia zostały oparte o aktualne kanadyjskie zalecenia zdrowotne, które mówią o przynajmniej 150 minutach umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu – zawierającego trening oporowy.

Przed i po tym programie ćwiczeń wszyscy ochotnicy poddali się badaniom oceniającym serce. W porównaniu z grupa kontrolną, osoby urodzone przedwcześnie miały na początku wyraźne zaburzenia struktury, jak i pracy serca, ale to się wyrównało po zakończeniu eksperymentu. Serce pracowało bez większego wysiłku.

– Aż do teraz nie wiedzieliśmy czy te problemy z pracą serca są permanentne czy też podatne na zmiany. Po raz pierwszy wykazaliśmy jak sprawić, żeby serca wcześniaków funkcjonowały równie dobrze, co osób urodzonych o czasie. Nie wymagało to żadnych leków – jedynie 14-tygodniowego programu ćwiczeń – skomentowała wyniki eksperymentu prof. Nuyt.

Zgadza się z nią koleżanka z zespołu badawczego, Elizabeth Hillier z McGill University.

– Postęp w opiece neonatalnej umożliwia dzieciom urodzonym przedwcześnie przetrwać, ale zaburzenia w kształcie i funkcjonowaniu serca pozostają. Ćwiczenia w wieku młodzieńczym mogą skorygować tego typu zaburzenia, co powinno także zredukować ryzyko choroby sercowo-naczyniowej – mówi Hillier.

Warto jednak pamiętać, że wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez zespół obydwu badaczek, choć niezwykle ciekawe, odnoszą się do bardzo małej grupy uczestników. Trzeba je zatem będzie powtórzyć na znacznie większej próbie osób urodzonych przedwcześnie i mających problemy z sercem, aby potwierdzić przedstawione wyżej optymistyczne wnioski.

Anna Piotrowska, zdrowie.pap.pl

Źródło: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Heart-damage-from-preterm-birth-may-be-corrected-with-exercise-in-young-adulthood

