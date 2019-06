Ratunek dla ludzi zagrożonych amputacją. Naukowcy opracowali materiał imitujący kość

Udar cieplny – sprawdź, co robić, a czego nie u osoby poszkodowanej

Do Polski przychodzi fala upałów. Przebywanie w wysokiej temperaturze może doprowadzić do wyczerpania, a jeśli nie podejmiemy środków zaradczych na tym etapie – do udaru cieplnego. Warto wiedzieć, jak można pomóc, a co może zaszkodzić...