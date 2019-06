7 chorób, przy których trzeba zachować szczególną ostrożność w czasie upałów

Wysoka temperatura powietrza jest wskazaniem do pozostania w domu i unikania kontaktu ze słońcem. Kto powinien bezwzględnie unikać upałów? Jakie schorzenia mogą nasilać się w czasie upałów i jak zapobiegać wystąpieniu niebezpiecznych objawów? Dowiedz się i świadomie korzystaj z uroków letniego słońca.

Kto powinien unikać słońca?

Letnie upały są poważnym zagrożeniem i mogą spowodować problemy zarówno u osób w pełni zdrowych, jak i cierpiących na różne schorzenia przewlekłe. W celu ochrony zdrowia (czasami też życia), najlepiej pozostać w domu i postarać się, aby wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych panowała jak najniższa temperatura. Warto zrezygnować z otwierania okien w godzinach okołopołudniowych i wietrzyć mieszkanie wczesnym rankiem lub w nocy, zasłonić okna, aby ograniczyć nagrzewania się mieszkania i zadbać o to, aby mieć stały dostęp do schłodzonej wody.

Upał jest szczególnie niebezpieczny dla:

niemowląt i małych dzieci,



kobiet ciężarnych,



seniorów,



osób przewlekle chorych.



7 chorób, których objawy mogą zaostrzyć się w czasie upałów:

Astma oskrzelowa i inne, przewlekłe choroby płuc oraz alergie wziewne

Suche, gorące powietrze w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego i sprzyja częstszym atakom astmy oraz zaostrzeniu objawów innych chorób płuc np. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Upały szkodzą także alergikom, bo powietrze przesycone jest wówczas alergenami, więc należy zadbać o to, aby rygorystycznie przestrzegać zasad przyjmowania leków. Każdy astmatyk i alergik, u którego występują silne reakcje ze strony oskrzeli, muszą zawsze mieć przy sobie np. wziewne leki rozszerzające oskrzela.



Choroby dermatologiczne

Wiele osób sądzi, że słońce leczy choroby dermatologiczne np. trądzik, jednak jest to mit. W czasie upałów i ekspozycji skóry na działanie promieniowania UV zmiany skórne mogą wprawdzie ulegać stopniowemu zanikowi, jednak jest to jedynie efekt krótkotrwały. Promieniowanie UV i wiążące się z jego działaniem uszkodzenia skóry utrudniają leczenie chorób dermatologicznych i powodują późniejsze zaostrzenie objawów chorobowych. Unikanie upałów jest też wskazane w przypadku osób cierpiących na choroby skóry o podłożu alergicznym np. AZS, czyli atopowe zapalenie skóry oraz inne schorzenia, powodujące nadmierną suchość skóry.



Kamica nerkowa i choroby nerek

W czasie upałów zwiększa się ryzyko odwodnienia, które wpływa na prawidłowe funkcjonowanie nerek u osób zdrowych, a w przypadku chorych bywa poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Atak kamicy nerkowej to jedna z konsekwencji upałów, której można uniknąć, pijąc odpowiednią ilość płynów i chroniąc się przed wysoką temperaturą. W przypadku chorób nerek niezbędne jest też stosowanie odpowiednio dopasowanej do potrzeb pacjenta, niskobiałkowej diety.



Choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa oraz inne choroby układu krążenia też są wskazaniem do tego, aby chronić się przed upałami. Wspomniany spadek ciśnienia tętniczego, który jest związany z nadmiernym rozszerzaniem się naczyń krwionośnym, zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwienia serca.



Cukrzyca

Cukrzyca to kolejna z chorób, której objawy zaostrzają się w czasie upałów. Wysoka temperatura oraz towarzysząca jej zwiększona potliwość utrudniają kontrolowanie poziomu cukru we krwi, więc należy szczególnie dbać o stałe monitorowane swojego stanu zdrowia i unikanie odwodnienia.



Niedociśnienie

Niedociśnienie tętnicze też jest przeciwwskazaniem do wychodzenia z domu w czasie upałów, bo grozi omdleniami oraz urazami, które są skutkiem upadku. Złe samopoczucie mogą zniwelować leki podwyższające ciśnienie.



Nadciśnienie tętnicze

Wysoka temperatura powietrza powoduje obniżenie się ciśnienia krwi. W przypadku osób chorujących na nadciśnienie i przyjmujących leki może ona spowodować niebezpieczne dla zdrowia skutki, czyli doprowadzić do obniżenia ciśnienia poniżej prawidłowej wartości, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku osób starszych oraz cierpiących dodatkowo na chorobę wieńcową, bo może spowodować udar mózgu. Osoby przyjmujące leki na nadciśnienie są też zagrożone szybkim odwodnieniem, więc muszą przyjmować zdecydowanie więcej płynów.Czytaj także:

