Dlaczego alkohol i nikotyna zakłócają sen bardziej niż kawa?

Eksperci twierdzą, że kawa i inne napoje zawierające kofeinę nie wpływają znacząco na jakość snu u większości ludzi. Co innego alkohol i nikotyna. Nowe badania opublikowane w czasopiśmie Sleep sugerują, że aby dobrze się wyspać, należy ograniczyć spożycie nikotyny i alkoholu, a niekoniecznie kofeiny, na cztery godziny przed snem.

Jak poprawić jakość i długość snu?

Badanie prowadzone przez naukowca z Florida Atlantic University z pomocą Brigham and Women's Hospital, Harvard University, Emory University, University of Mississippi Medical Center i National Institutes of Health koncentrowało się na wieczornym spożywaniu alkoholu, kofeiny i nikotyny wśród 785 Afroamerykanów w ciągu 5164 dni.

Naukowcy mierzyli sen za pomocą czujników podobnych do zegarków i analizowali codzienne wpisów uczestników do dzienników snu.

Badania wykazały, że osoby, które spożywały nikotynę i alkohol w ciągu czterech godzin przed snem, odczuły największy wpływ na cykl snu. Używanie nikotyny w nocy spowodowało ponad 40-minutową redukcję całkowitego snu, niezależnie od formy jej przyjmowania (nie musiały to być tradycyjne papierosy). Jednym ważnym szczegółem badania jest to, że koncentrowało się ono na Afroamerykanach, którzy nie sądzili, że mają problemy ze snem w nocy.

Alkohol i nikotyna – zabójcy snu

Co ciekawe, naukowcy odkryli niewielką korelację między konsumpcją kawy w ciągu czterech godzin do pójścia spać i jakością snu. Naukowcy podkreślają też, że intensywne spożywanie alkoholu może trwale uszkodzić geny odpowiedzialne za zdrowy sen i cykle budzenia.

Ze względu na wpływ na płuca i naczynia krwionośne nikotyna może nasilać zaburzenia oddychania wpływające na sen, takie jak astma i bezdech senny. Spadek poziomu nikotyny w organizmie może też spowodować, że osoba będzie się wybudzać z powodu głodu nikotynowego.

