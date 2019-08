Czy kłucie w klatce wymaga wezwania pogotowia?

Kłucie w klatce piersiowej to dość często występujący objaw u osób dorosłych w każdym wieku. Może ono mieć związek zarówno z chorobami dotyczącymi serca oraz płuc, jak i innymi schorzeniami, które nie muszą być zlokalizowane w obrębie klatki piersiowej. Jak postępować podczas wystąpienia kłucia w okolicy serca?

Ból w klatce piersiowej – co go powoduje?

Typowy ból wieńcowy oraz dolegliwości go pozorujące to dość częsta przyczyna wzywania karetki lub wizyty na SOR-ach. Lekarze najczęściej diagnozują wówczas niegroźne schorzenia, związane z układem pokarmowym lub kręgosłupem, jednak warto i tak zachować ostrożność i wszelkie dolegliwości bólowe w obrębie klatki piersiowej konsultować ze specjalistą.

Kłucie w sercu to potoczne określenie dolegliwości o różnym nasileniu i czasie trwania. Jak wcześniej zostało wspomniane, zwykle nie jest ono związane z zawałem, bo w tym przypadku charakterystycznym objawem jest piekący i uniemożliwiający normalne funkcjonowanie ból za mostkiem, który nasila się podczas wysiłku. Towarzyszą mu także inne objawy zawału np. uczucie niepokoju, nadmierna potliwość, drżenie rąk, osłabienie, zawroty głowy i drętwienie ręki. Mniej charakterystycznym, ale obserwowanym w przypadku zawału objawem, jest ból promieniujący z okolicy mostka do szczęki, szyi, ramion oraz pod łopatki. Warto wiedzieć, że dolegliwościom ze strony serca zawsze towarzyszy osłabienie i uczucie niemożliwego do pokonania zmęczenia, które związane są z niewydolnością krążeniową.

Kłucie w klatce piersiowej – przyczyny

Zgodnie z tym, co przedstawiają statystyki, ból i inne dolegliwości odczuwane w klatce piersiowej występują u 5-16% pacjentów ze schorzeniami serca lub płuc. Kłucie serca nie jest zaliczane przez lekarzy za rodzaj bólu, choć ostre i przeszywające dolegliwości, które można określić jako kłucie, zdarzają się w przypadku chorób aorty oraz zatorowości płucnej. Warto wiedzieć, że ból oraz kłucie to odczucia subiektywne, które każda osoba może definiować w inny sposób, co utrudnia postawienie przez lekarza prawidłowej diagnozy jedynie na podstawie wywiadu z pacjentem.

Kłucie w okolicy serca może być spowodowane przez:

choroby serca i płuc (u około 5-16% pacjentów),



choroby i niegroźne dolegliwości układu pokarmowego (u około 20% pacjentów),



nerwobóle w obrębie mięśni i stawów (u około 40% pacjentów),



nerwicę i inne schorzenia o podłożu psychogennym,



choroby kręgosłupa.

Coraz częstszą przyczyną kłucia oraz innych dolegliwości zlokalizowanych bezpośrednio w klatce piersiowej jest siedzący tryb życia. W przypadku osób, które spędzają wiele godzin w wymuszonej pozycji np. przy biurku kłucie i ból w klatce piersiowej może powodować ucisk na narządy wewnętrzne, a także nieprawidłowe napięcie mięśniowe.

Czy kłucie w sercu wymaga wezwania pogotowia?

W przypadku osób odczuwających przeszywające kłucie w klatce piersiowej, któremu towarzyszą także inne dolegliwości np. rozpierający ból, ucisk na klatkę piersiową, problemy z oddychaniem, duszność, drętwienie ręki, uczucie osłabienia, niepokój, nadmierna potliwość oraz inne nietypowe objawy, wezwanie pogotowia jest jak najbardziej uzasadnione.

W sytuacji, gdy odczuwamy jedynie pojedyncze kłucia w sercu, które nie są związane z innymi dolegliwościami oraz nie towarzyszy im złe samopoczucie, lepiej udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który wykona podstawowe badania monitorujące czynność serca np. EKG i pokieruje dalszą diagnostyką.

W przypadku, gdy towarzyszymy osobie, która odczuwa ból lub kłucie w klatce piersiowej, trzeba przede wszystkim postarać się ją uspokoić, ułożyć w wygodnej, półsiedzącej pozycji, rozpiąć kołnierzyk lub zdjąć obcisłą bluzkę, aby ułatwić oddychanie oraz wykonać telefon pod numer alarmowy. Dyspozytor na podstawie opisanych objawów zdecyduje czy konieczna jest nagła pomoc załogi pogotowia, czy lepiej udać się do szpitala lub przychodni we własnym zakresie.