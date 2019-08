Twój język zaczyna puchnąć? Poznaj możliwe przyczyny

Język pełni kilka istotnych funkcji. Możemy go wystawić, by zrobić komuś na złość, gdy nas zdenerwuje, choć nie do tego został stworzony. Język, dzięki kubkom smakowym, umożliwia smakowanie pokarmów, a także ułatwia ich żucie i połykanie. Odgrywa kluczową rolę podczas mówienia. Ponadto jego wygląd może ułatwiać rozpoznanie niektórych chorób. Nie zastanawiamy się, w jakiej kondycji jest nasz język, dopóki nie zacznie dziać się z nim coś złego. Na przykład puchnąć.

Obrzęk języka jest objawem niepokojącym i z pewnością trudnym do zignorowania. Gdy zwiększa swoją objętość i powoli zaczyna wypełniać jamę ustną, odczuwamy uzasadniony niepokój, że przestaniemy oddychać i się udusimy. Należy jednak wiedzieć, że obrzęk języka może być spowodowany różnorodnymi problemami, z których większość jest samoograniczająca. Choć warto pamiętać, że może to także być znak ostrzegawczy.

Jeśli obrzęk wystąpił nagle i postępuje szybko lub jest poważny i towarzyszy mu ucisk w gardle, trudności w oddychaniu oraz zawroty głowy lub omdlenia, należy natychmiast udać się do szpitala.

Puchnięcie języka – co może być przyczyną?

Język jest podatny na urazy zębów spowodowane przypadkowym lub kompulsywnym gryzieniem, ostrymi krawędziami złamanych zębów. Puchnięcie może być objawem drobnych urazów w jamie ustnej. Gdy dojdzie do infekcji bakteryjnej, mogą powstać ropnie, które są wyjątkowo bolesne. Wszelkie niepokojące zmiany i owrzodzenia w obrębie jamy ustnej i języka mogą też wskazywać na zakażenie chorobą weneryczną.



Puchnięcie języka może być też objawem alergii i to niekoniecznie tej pokarmowej. Reakcje alergiczne są spowodowane nadmierną reakcją układu odpornościowego na coś, na co jest narażony. Obejmuje uwalnianie histaminy, zwężenie małych naczyń krwionośnych i gromadzenie się płynu w tkankach. Może pojawić się także obrzęk w obrębie twarzy (np. warg). Jeśli puchnięcie języka jest objawem alergii, należy natychmiast wezwać pomoc, ponieważ może dojść do niedrożności dróg oddechowych.



Brak witaminy B12 i kwasu foliowego może wpływać na wygląd języka – powodować obrzęk i zaczerwienienie. Język często staje się wówczas bardziej mięsisty. Niepokojący jest także niedobór żelaza – może powodować ból, gładkość i bladość języka.



Inną przyczyną puchnięcia języka może być refluks krtaniowo-gardłowy. Możesz zauważyć kwaśny lub gorzki smak w ustach, pieczenie w gardle lub uczucie guli w gardle.



Problemy z przysadką mózgową – jeśli wytwarza zbyt dużo hormonu wzrostu, nastąpi stopniowy obrzęk kilku części ciała, w tym języka, dłoni, stóp i twarzy. Proces ten jest jednak powolny.

Czytaj także:

Masz te objawy? To może być nerwoból