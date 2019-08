Owrzodzenie jamy ustnej – dlaczego jest groźne?

Wrzody dziąseł zwane także ropniami są oznaką infekcji bakteryjnej. Częściej występują u osób z chorobami dziąseł lub tych, które niedawno przeszły operacje zębów. W takich przypadkach płytka nazębna i resztki pokarmowe mogą dostać się do tzw. kieszonki dziąsłowej, co prowadzi do przerostu bakterii.

Istnieją dwa rodzaje ropni: pierwszy występuje na zewnątrz dziąsła, drugi pojawia się, gdy infekcja jest niewidoczna – wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, często leczenia kanałowego. Nieleczone infekcje dziąseł mogą rozprzestrzeniać się na inne obszary ciała.

Rodzaje wrzodów i objawy. Czy jest się czego bać?

Ropień może powstać z powodu infekcji bakteryjnej w tkance dziąseł – jego bardziej fachowa nazwa to ropień przyzębia. W innych przypadkach próchnica lub uraz mechaniczny może prowadzić do infekcji, która rozwija się w obrębie zęba i rozprzestrzenia się na dziąsła. Możesz też zauważyć zmianę w pobliżu zęba, głównie w pobliżu korzenia. Wówczas nazywa się to ropniem okołowierzchołkowym. W tym przypadku należy natychmiast udać się do dentysty, ponieważ może być niezbędne leczenie kanałowe, aby zachować ząb.

Objawy towarzyszące wrzodom dziąseł obejmują:

ból, obrzęk i tkliwość w jamie ustnej



krwawienie lub wydzielina z dziąseł



nieświeży oddech



nudności



gorączka



ból ucha.

Wrzody dziąseł są oznaką infekcji, a wprowadzenie leczenia jest niezbędne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji na inne części jamy ustnej i ciała. Jeśli infekcja się rozprzestrzeni, może spowodować utratę zęba a nawet zagrożenie życia, na przykład jeśli bakterie dostaną się do krwiobiegu.

Osoby z ropniami dziąseł powinny udać się do dentysty w celu otrzymania odpowiedniej diagnozy i wprowadzenia leczenia. Zwykle, aby pozbyć się infekcji, należy stosować leki. Gdy infekcja ustąpi, domowe środki zaradcze mogą przynosić ulgę i zapobiegać rozwojowi kolejnych wrzodów.

Metody leczenia

Aby pozbyć się infekcji i zapobiec dalszym owrzodzeniom, dentysta może zalecić jedną spośród następujących metod lub połączenie kilku:

Antybiotyki . Pierwszym krokiem w leczeniu jest zabicie bakterii, które powodują infekcję. Ponieważ wrzody tworzą się poniżej linii dziąseł, gdzie miejscowe leczenie nie jest w stanie dotrzeć, zwykle należy zastosować antybiotyki.

. Pierwszym krokiem w leczeniu jest zabicie bakterii, które powodują infekcję. Ponieważ wrzody tworzą się poniżej linii dziąseł, gdzie miejscowe leczenie nie jest w stanie dotrzeć, zwykle należy zastosować antybiotyki. Dogłębne czyszczenie . Dziąsła zazwyczaj zostają zainfekowane z powodu choroby dziąseł lub próchnicy. Głębokie czyszczenie zębów, przestrzeni międzyzębowych i korzeni pozwala usunąć płytkę i kamień nazębny i pomóc w zagojeniu się dziąseł. Wprowadzenie prawidłowej higieny jamy ustnej często pomaga zapobiegać nawrotom ropni.

. Dziąsła zazwyczaj zostają zainfekowane z powodu choroby dziąseł lub próchnicy. Głębokie czyszczenie zębów, przestrzeni międzyzębowych i korzeni pozwala usunąć płytkę i kamień nazębny i pomóc w zagojeniu się dziąseł. Wprowadzenie prawidłowej higieny jamy ustnej często pomaga zapobiegać nawrotom ropni. Drenaż . Dentysta niekiedy może wydobyć ropę z narośli poprzez jej drenowanie. Taki zabieg pozwala złagodzić ból i przyspieszyć gojenie.

. Dentysta niekiedy może wydobyć ropę z narośli poprzez jej drenowanie. Taki zabieg pozwala złagodzić ból i przyspieszyć gojenie. Regulacja protezy. Wrzody dziąseł czasami wynikają z podrażnienia spowodowanego złym dopasowaniem protez, także częściowych. W takich sytuacjach dentysta może lepiej dopasować protezy, aby zapobiec dalszym podrażnieniom.

protezy. Wrzody dziąseł czasami wynikają z podrażnienia spowodowanego złym dopasowaniem protez, także częściowych. W takich sytuacjach dentysta może lepiej dopasować protezy, aby zapobiec dalszym podrażnieniom. Zabiegi chirurgiczne. Jeśli zmagasz się z ropniem okołowierzchołkowym z powodu próchnicy, najprawdopodobniej będziesz potrzebować leczenia kanałowego, by usunąć infekcję. Ciężkie infekcje dziąseł mogą uszkodzić zęby i kości. W tych rzadkich przypadkach może być niezbędna operacja w celu usunięcia zęba lub uszkodzenia kości.

Domowe metody leczenia

Często wrzody dziąseł rozwijają się z powodu złej higieny jamy ustnej. Domowe, naturalne zabiegi mogą zmniejszyć objawy ropni i zapobiec ich powstawaniu. Ważne jest, aby pamiętać, że domowe środki zaradcze rzadko mogą wyleczyć już zaistniałą infekcję – tam zwykle konieczne są antybiotyki. W skład domowych metod leczenia wchodzą: