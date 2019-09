Czy codzienne picie alkoholu może być dobre dla cukrzyków typu 2?

Zdaniem autorów u osób, które miały cukrzycę typu 2 podczas badania codziennie piły trochę alkoholu, nie zaobserwowano obniżenia poziomu glukozy we krwi, ale obniżył się poziom trójglicerydów i insuliny we krwi, a także poprawiła się odporność na insulinę. Badanie sugeruje, że „lekkie lub umiarkowane spożywanie alkoholu może chronić przed cukrzycą typu 2” – mówi główny autor Yuling Chen z Southeast University w Nanjing w Chinach.

Alkohol i cukrzyca?

Zalecenia organizacji diabetologicznych pozostają niezmienione: osoby z cukrzycą muszą uważać na ilość spożywanego alkoholu. Spożywanie alkoholu może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii, ponieważ obniża poziom cukru we krwi. Może również prowadzić do przyrostu masy ciała i innych problemów zdrowotnych.

W badaniu naukowcy wykorzystali medyczne bazy danych do znalezienia randomizowanych badań, w których analizowano związek między spożywaniem alkoholu a metabolizmem glukozy i lipidów wśród osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Wykorzystując modelowanie komputerowe do analizy danych uzyskanych z badań, zespół zidentyfikował dziesięć odpowiednich badań z udziałem 575 osób.

Zbadano wiele czynników związanych z cukrzycą, w tym poziom cukru we krwi, poziom insuliny, insulinooporność, cholesterol i trójglicerydy. Metaanaliza wykazała, że ​​spożywanie alkoholu było związane ze spadkiem poziomu trójglicerydów i insuliny we krwi. Nie miało to znaczącego wpływu na stężenie glukozy na czczo, hemoglobiny glikowanej (HbA1c – miara kontroli poziomu glukozy we krwi), cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej (złego) i wysokiej gęstości (dobrego).

Picie od lekkiego do umiarkowanego okazało się korzystne

Analiza podgrup wykazała, że ​​spożywanie alkoholu od lekkiego do umiarkowanego obniżyło średni poziom trójglicerydów o prawie 9 mg/dl. Takie spożycie alkoholu również obniżyło średni poziom insuliny i miarę insulinooporności zwaną HOMA-IR. Zatem naukowcy twierdzą, że odkrycia sugerują, że oporność na insulinę została zmniejszona u pacjentów z cukrzycą typu 2 i alkohol ma dobry wpływ na metabolizm glukozy i tłuszczu u osób z cukrzycą typu 2.

Autorzy zdefiniowali picie alkoholu od lekkiego do umiarkowanego jako spożycie 20 g lub mniej dziennie, czyli około 1,5 puszki piwa (330 ml, 5 procent zawartości alkoholu), dużego (200 ml) kieliszka wina (12 procent alkoholu) lub 50 ml 40-procentowego alkoholu, takiego jak wódkalub gin.

Badanie nie zachęca do picia alkoholu

Wysokie spożycie alkoholu jest uważane za czynnik ryzyka cukrzycy. Nie zaleca się spożywać więcej niż jednego drinka w przypadku dorosłych kobiet i nie więcej niż dwóch drinków przez dorosłych mężczyzn. Joel Zonszein, dyrektor Clinical Diabetes Center w Montefiore Medical Center w Nowym Jorku, mówi, że są to granice spożycia, które proponuje swoim pacjentom z cukrzycą typu 2:

Zonszein ostrzega, że osoby z cukrzycą obu typów, które przyjmują insulinę lub inne leki obniżające poziom cukru we krwi, muszą szczególnie uważać na ilość spożywanego alkoholu. Alkohol może czasem prowadzić do niebezpiecznej hipoglikemii. Twierdzi jednak, że nie wszystkie leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 stanowią ryzyko podczas spożywania alkoholu. Zbyt dużo alkoholu może zwiększyć poziom trójglicerydów i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zapalenie trzustki.

Kiedy w twojej diecie jest zbyt dużo cukru?

Masz problemy z cerą

Kolagen jest najbardziej rozpowszechnionym białkiem w organizmie i jest odpowiedzialny za elastyczność skóry. Z natury cząsteczki cukru wiążą się z kolagenem i pomagają poruszać się komórkom kolagenu. Zbyt duża ilość cukru w ​​organizmie powoduje, że komórki kolagenu są mniej mobilne, co powoduje sztywność tkanek, w tym skóry. Ponadto nadmiar cukru sprzyja stanom zapalnym, a więc pojawiają się wypryski.



Masz problemy z pamięcią i koncentracją

Mózg potrzebuje mnóstwo cukru, ale nie prostego. jego nadmiar ma fatalny wpływ na pamięć i koncentrację. Pojawia się tzw. mgła mózgowa.



Potrzebujesz więcej słodkości

Twoje ulubione, słodkie przekąski nagle przestały ci smakować? Masz wrażenie, że nie są już tak słodkie jak kiedyś? Ewidentnie spożywasz za dużo cukru, bo twój organizm już się do niego przyzwyczaił.



Często łapiesz infekcje

Zbyt dużo cukru osłabia układ odpornościowy. To dlatego, że glukoza zmniejsza aktywność białych krwinek, które są odpowiedzialne za zabijanie patogenów, takich jak wirusy.



Zaczynasz tyć

Nadmierne spożycie cukru sprawia, że ​​jesteś gruby. Oczywiście, istnieją inne czynniki, takie jak poziom aktywności i tempo przemiany materii, które wchodzą w grę, ale organizm najpierw spala cukier na energię. To, czego nie można od razu użyć, przechowuje w razie potrzeby - jako tłuszcz. Jeśli czujesz się zmęczony i ospały z powodu spożywania cukru, również masz mniejsze szanse na rozpoczęcie aktywności fizycznej.



Nagle pojawia się silne zmęczenie

Cukry proste powodują szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. Jednak równie szybko spada, co powoduje, że najpierw dostajemy energetycznego kopa, by za chwilę odczuwać silne zmęczenie.



Pragniesz słodyczy

Cukier uzależnia. Jest to substancja tak uzależniająca jak kokaina i jej skutki są podobne. Cukier stymuluje produkcję dopaminy, hormonu przyjemności. Nic więc dziwnego, że chcesz dostarczać go sobie więcej i więcej.