Niektóre bakterie jelitowe mogą przyczyniać się do raka jelit

Dr Kaitlin Wade z University of Bristol w Wielkiej Brytanii poinformowała, że naukowcy znaleźli dowody na to, że obecność niesklasyfikowanego rodzaju bakterii z grupy bakteryjnej zwanej Bacteroidales zwiększa ryzyko raka jelita o 2-15 procent. „Oznacza to, że osoby z tego rodzaju bakteriami w jelitach mogą mieć nieco wyższe ryzyko raka jelita grubego w porównaniu z tymi, które ich nie mają. (...) Nasze ustalenia są poparciem wcześniejszych badań, które wykazały, że bakterie Bacteroidales częściej występują w większych ilościach u osób z rakiem jelit niż u zdrowych”.

Czytaj także:

Bakterie jelitowe przyczyniają się do otyłości u dzieci

Rola mikrobiomu

Mikrobiom jest wspólnotą mikroorganizmów, w tym przypadku bakterii, które występują naturalnie w organizmie. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że skład mikrobiomu odgrywa rolę w zdrowiu ludzkim i podatności organizmu na choroby. Mikrobiom jelitowy człowieka, który zawiera około trzech bilionów bakterii, wspomaga trawienie i zapewnia ochronę przed infekcjami. Regulują go indywidualne kwestie, więc jest unikalny dla każdej osoby. Pozostaje również względnie stabilny w życiu człowieka, chyba że wpływają na niego między innymi antybiotyki, choroba lub zmiana diety.

Naukowcy chcieli sprawdzić, czy zmiany w mikrobiomie jelitowym człowieka, takie jak liczba bakterii mogą mieć wpływ na raka jelit. Badania na myszach i ludziach wykazały związek między mikrobiomem jelita a rakiem jelit, ale bardzo niewiele dostarczyło przekonujących dowodów na przyczynowość.

Dzięki randomizacji Mendla naukowcy mogli zmienić poziomy bakterii w mikrobiomie, aby sprawdzić, czy ludzie o innym składzie genetycznym, a tym samym różnych profilach mikrobiomów jelitowych, mają inne ryzyko raka jelita grubego. Dzięki temu nie musieli podawać antybiotyków lub probiotyków w celu takich zmian.

Czytaj także:

Kluczowa rola bakterii jelitowych w rozwoju zespołu policystycznych jajników

Zmienność genetyczna

Naukowcy wykorzystali dane od ponad 124 tys. osób. W badaniach poszukiwano niewielkich różnic w genomach uczestników, które występują częściej u osób z określoną chorobą lub cechą niż u osób bez tej choroby lub cechy. Okazało się, że zmienność genetyczna w populacji w poszczególnych częściach genomu była związana z obecnością lub zmienną ilością 13 rodzajów bakterii jelitowych oraz że osoby z niesklasyfikowanym typem bakterii z grupy Bacteroidales miały wyższe ryzyko raka jelita od ludzi, którzy nie mieli tych bakterii.

Dr Wade powiedziała, że ​​jej odkrycia muszą zostać powtórzone w innych badaniach z wykorzystaniem różnych zestawów danych i metod, zanim konsekwencje dla zdrowia ludzi będą w pełni zrozumiałe. Naukowcy podkreślają, że jest to jedno z pierwszych badań, w których zastosowano te metody randomizacji w celu uzyskania wglądu w związek między mikrobiomem a rakiem jelit.

Badania pozwalają też zauważyć, że mikrobiom jelitowy nie jest stabilny. Istnieją złożone związki między rodzajami i liczbą obecnych bakterii, dlatego jest zbyt wcześnie, aby przypisywać przyczynowość tym odkryciom. Niemniej jednak podobne większe badania mogą znacznie poprawić zrozumienie, jak rozwija się rak jelita grubego.

Czytaj także:

Bakterie jelitowe mogą uszkadzać wątrobę, zamieniając węglowodany w alkohol