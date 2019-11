Powstaje spersonalizowany implant dla osób po amputacji nogi

Spersonalizowany implant ortopedyczny Custom ITAP dla osób po amputacji nogi powyżej kolana to nowy projekt tworzony w Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych łódzkiego Bionanoparku, który ma poprawiać jakość życia, zapewniać lepszą zdolność chodzenia i optymalny zakres ruchu.

„W świecie, m.in. w Szwecji i Wielkiej Brytanii, istnieją podobne systemy do implantacji, ale na terenie Polski do tej pory nie wykonano takiego zabiegu. Nasz projekt został przyjęty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; w planie mamy wszczepienie implantów pięciu pacjentom wybranym przez Klinikę Ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego im. WAM” – podkreślił kierownik projektu prof. Bogdan Walkowiak na konferencji prasowej we wtorek.

Jak wyjaśnił dr Marcin Elgalal z Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych, pacjenci po amputacji kończyny dolnej wraz z kolanem korzystają obecnie z tradycyjnych protez, składających się m.in. z kielicha przymocowanego do kikuta kończyny. Ma on ciągły kontakt ze skórą i tkankami miękkimi, które podczas ruchu pacjenta przenoszą spore obciążenia, co powoduje podrażnienia tych tkanek, dyskomfort użytkownika, czasem także komplikacje zdrowotne.

„Chcemy stworzyć implant, który zostanie włożony bezpośrednio do jamy szpikowej kikuta kości udowej – jego część będzie wystawać poza tkanki miękkie. Do tej części mocowana będzie proteza. System łączników implantu zostanie stworzony tak, aby można było wykorzystać dowolną protezę dostępną na rynku. Pacjent będzie przenosił ciężar ciała nie przez tkanki miękkie kikuta, lecz przez sam implant połączony z kością. Będzie to rozwiązanie bardziej fizjologiczne” – zaznaczył Elgalal.

Twórcy implantu uważają, że dzięki niemu użytkownik protezy będzie miał lepszą zdolność chodzenia, większy komfort podczas siedzenia i że dzięki usunięciu leja kikutowego uciskającego tkanki miękkie będzie można wyeliminować problemy związane z regulacją. Przede wszystkim zaś pacjent pozbędzie się bolesnych problemów z odparzeniami i owrzodzeniami kikuta, a prosty system mocowań pozwoli mu założyć lub zdjąć protezę dosłownie w kilka sekund.

„W ramach projektu wytypowani pacjenci będą mieli wykonywaną tomografię komputerową i – podobnie jak przy innych implantach – na jej podstawie będziemy dopasowywać implant do kształtu i zarysu tkanki kostnej kości udowej. Każdy implant będzie dopasowywany indywidualnie” – dodał Elgalal.

W łódzkiej Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych już od 9 lat powstają implanty twarzoczaszki przygotowywane „na miarę” dla pacjentów wymagających takiej interwencji. Do tej pory specjaliści z Bionanoparku wykonali ich ok. 200.

Spersonalizowany implant ortopedyczny dla osób po amputacji nogi powyżej kolana jest tworzony przez konsorcjum, w skład którego obok Bionanoparku i Politechniki Łódzkiej weszła Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA SA oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Projekt obejmuje m.in. dopasowanie implantu do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, najlepsze rozwiązanie trwałego mocowania implantu oraz instrumentarium niezbędnego dla właściwego przeprowadzenia implantacji oraz prace związane z badaniami wytrzymałościowymi implantów i ich połączenia z tkanką kostną.

Jednym z jego ostatnich etapów będą chirurgiczne implantacje przeprowadzone u pięciu pacjentów. Twórcy implantu planują, że pod koniec przyszłego roku gotowa będzie lista osób po amputacjach wytypowanych do wszczepienia implantów, zaś same zabiegi przeprowadzone zostaną prawdopodobnie już w 2021 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; jego całkowita wartość to ponad 6 mln zł, z czego dofinansowanie UE sięga ponad 5 mln zł.

PAP – Nauka w Polsce, Agnieszka Grzelak-Michałowska

