Nowe skuteczne metody leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest poważną chorobą, ale największym zagrożeniem dla zdrowia nie jest sam wirus. Raczej zagrożenie wynika z chorób, takich jak pogorszenie funkcjonowania wątroby, blizny w wątrobie i potencjalnie marskość wątroby. Nowe badanie pokazuje, że leczenie przeciwwirusowe, które było stosowane w walce z chorobą przez ostatnie pięć lat, pomaga również w zmniejszeniu powikłań.

Czytaj także:

Bakteria jelitowa kluczem do leczenia alkoholowej choroby wątroby?

Śmiertelność nie od wirusa?

„To naprawdę dobra wiadomość, ponieważ leczenie jest skuteczne u prawie wszystkich pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, ale fakt, że działa również przeciw powikłaniom, jest dla nas nowy. Jest to absolutnie kluczowe dla tej grupy pacjentów, ponieważ nie umierają od wirusa zapalenia wątroby typu C, ale w najgorszych przypadkach, od chorób, do których może prowadzić przewlekłe uszkodzenie wątroby” – mówi Tea Lund Laursen, doktorantka na Wydziale Medycyny Klinicznej Uniwersytetu w Aarhus.

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Journal of Viral Hepatitis.

Mniej blizn i poprawa funkcji poznawczych

Zarażenie wirusem zapalenia wątroby typu C może często potrwać 20-30 lat, zanim dana osoba doświadczy objawów. W tym okresie zapalenie wątroby staje się przewlekłe u większości pacjentów i rozwijają się poważne uszkodzenia. „Dzięki badaniu wiemy, że mimo iż pacjenci późno odkrywają chorobę, nowe leczenie daje im większe szanse na bardziej pozytywne rokowania. Po prostu dlatego, że wątroba jest w złym stanie, gdy uwalnia się od wirusa” – mówi Tea Lund Laursen.

Badacze obserwowali 71 pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby przed, w trakcie i po leczeniu. Badania wykazały, że stan zapalny w ich wątrobie zmniejszył się, że tkanka bliznowa była mniejsza, a wątroba poprawiła zdolność do rozkładania różnych substancji. Jednocześnie naukowcy mogli zmierzyć, że pacjenci reagowali szybciej na dźwięki niż przed rozpoczęciem leczenia.

„Przewlekłe zapalenie wątroby może również prowadzić do problemów poznawczych, w których pacjenci stają się zmęczeni, mają gorszą pamięć, a także skracają się ich czasy reakcji. Ale możemy również zaobserwować poprawę czasów reakcji po roku od 12-tygodniowego cyklu leczenia. Oczekujemy zatem, że tak też będzie w przypadku innych funkcji poznawczych” – mówi Tea Lund Laursen.

Czytaj także:

6 oznak stłuszczenia wątroby, o których prawdopodobnie nie wiesz