O czym może świadczyć zgrubienie za uchem?

Guzek za uchem niepokoi wiele osób. Na początek trzeba wiedzieć, że każda zmiana, nawet jeżeli nie boli, musi być skonsultowana z lekarzem. Zgrubienia i guzki na ciele nie muszą oznaczać poważnych schorzeń, ale zawsze trzeba sprawdzić, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Wczesna diagnoza nietypowych zmian to szansa na szybkie pokonanie każdej choroby.

Co oznacza zgrubienie za uchem? To może być kaszak lub tłuszczak

W okolicy uszu najczęściej powstają zgrubienia, które powodują problemy typowo dermatologiczne. Zwykle guzek za uchem to kaszak lub tłuszczak, ale diagnozę powinien zawsze postawić lekarz. Przyjmuje się, że jeżeli zmiana jest ruchoma i można swobodnie przesuwać ją pod skórą, to nie powinna być oznaką groźnych chorób, jednak zawsze trzeba wykonać badania, które to potwierdzą.

Zmiany o podłożu dermatologicznym to dość częste przyczyny powstawania zgrubień w okolicy ucha oraz na małżowinie usznej, zwłaszcza płatku ucha. Mogą one mieć od kilku milimetrów do nawet kilkunastu centymetrów i wymagają wykonania zabiegu chirurgicznego, który pomoże się ich pozbyć.

Guzek za uchem – choroby ślinianek przyusznych

Zgrubienie za uchem może być także związane z chorobami ślinianek. W tym przypadku zachodzi ryzyko, że są to zmiany przednowotworowe lub o podłożu nowotworowym, dlatego nie należy zwlekać z wizytą u lekarza.

Zgrubienie za uchem a węzły chłonne

W okolicy uszu znajdują się liczne węzły chłonne, które ulegają powiększeniu w wyniku toczącego się w organizmie stanu zapalnego. Obustronne, bolesne powiększenie węzłów chłonnych to najczęściej efekt toczącej się infekcji bakteryjnej lub wirusowej w obrębie jamy ustnej, ucha lub jamy nosowej. Częstym powodem powiększenia węzłów chłonnych w okolicy uszu są nieleczone schorzenia stomatologiczne, które nie muszą powodować bólu zęba.

Zgrubienie za uchem może pojawić się z powodu przeziębienia, grypy, zapalenia migdałków, świnki, odry, ospy i wielu innych chorób zakaźnych. Jeżeli spowodowane jest infekcją, to znika w ciągu kilku tygodni po jej wyleczeniu.

Węzły chłonne mogą także ulec powiększeniu w wyniku innych, znacznie poważniejszych chorób. Powiększone węzły chłonne są pierwszym objawem nowotworów, dlatego nigdy nie należy ich bagatelizować. Niepokojące są przede wszystkim twarde i niebolesne guzki, które pojawiają się tylko po jednej stronie. W przypadku nowotworów węzły chłonne stają się nieruchome.

Zgrubienie za uchem – do jakiego lekarza się udać?

Pojawiające się na ciele guzki i zgrubienia trzeba najpierw skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu. Po badaniu fizykalnym zleci on wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, które mogą pomóc w postawieniu diagnozy. Najczęściej w takim przypadku wykonuje się ogólne badanie krwi z OB oraz CRP. Konieczne może być też wykonanie badań jamy ustnej, gardła, uszu lub jamy nosowej w celu wykrycia podłoża infekcji, jeżeli wykonane badania będą wskazywały na zakażenie bakteryjne lub wirusowe. W przypadku podejrzenia nowotworów wykonuje się badania histopatologiczne, które pozwalają określić rodzaj zmiany. W tym celu niezbędne jest pobranie wycinka tkanek.

Podsumowując, zgrubienie za uchem nie powinno być bagatelizowane. Najlepiej udać się do lekarza w momencie pojawienia się niepokojącej zmiany. Oczekiwanie, że problem minie równie szybko, jak się pojawił, może spowodować poważne problemy w przypadku, gdy guzek jest wynikiem schorzeń nowotworowych. Warto pamiętać, że wykryte w początkowym stadium nowotwory można skutecznie leczyć. Guzom o podłożu nowotworowym najczęściej towarzyszą dodatkowe objawy np.:

osłabienie i przewlekłe zmęczenie,



przewlekła gorączka lub stan podgorączkowy,



częste infekcje,



ogólne złe samopoczucie,



nocne poty.

Czytaj także:

Czy palenie marihuany powoduje raka? Odpowiedź może zaskoczyć