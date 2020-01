Co powoduje niekontrolowane napady śmiechu w epilepsji?

Epilepsja żelastyczna jest rzadką postacią padaczki, która powoduje niecodzienne, niespotykane objawy, szczególnie wybuchy niekontrolowanej aktywności lub zachowania, takie jak śmiech. Ten rodzaj padaczki jest również związany z obecnością hamartomy podwzgórza – są to wady rozwojowe przypominające guzy i rozwijające się w podwzgórzu mózgu.

Niedawno zespół specjalistów i rezydentów medycznych z University of Hawai'i w Mānoa John A. Burns School of Medicine spotkał się z tym problemem u mężczyzny, który od dzieciństwa doświadczał napadów żelastycznych charakteryzujących się niekontrolowanym śmiechem. Do tego momentu padaczka mężczyzny pozostawała nierozpoznana i nie otrzymał na nią żadnej pomocy.

Kiedy Beckwith wraz z zespołem wzięli mężczyznę pod opiekę, miał on 40 lat i doświadczał napadów śmiechu dwa lub trzy razy w tygodniu od 8 roku życia. Zespół naukowców szczegółowo opisuje proces diagnozowania i leczenia tych napadów w artykule, który jest dostępny w czasopiśmie Hawai'i Journal of Medicine & Public Health.

Czytaj także:

Jak donosić ciążę, zmagając się z padaczką?

Poważny stan z „dziwacznymi” objawami

Mężczyzna, który doświadczał tych napadów, miał w przeszłości guza mózgu, cukrzycę i schizofrenię. Doświadczał także postępujących zaburzeń poznawczych i zmian w zachowaniu. Wszystkie te znaki pomogły wejść lekarzom na właściwą drogę. Zespół przeprowadził badanie EEG, które wskazało, że aktywność w prawym przednio-skroniowym obszarze mózgu była typowa dla epilepsji.

Dalsze skany MRI ujawniły wady rozwojowe podwzgórza, które wyglądały jak hamartoma podwzgórza. Wszystko to razem pozwoliło lekarzom na rozpoznanie napadu żelastycznego.

„Napady żelastyczne są rzadką postacią padaczki charakteryzującą się niekontrolowanym śmiechem. Są one silnie związane z nieprawidłowym rozwojem poznawczym i problemami behawioralnymi u pacjentów. Badania wykazały, że mogą one pochodzić z podwzgórza” – wyjaśnia zespół w swoim artykule.

Lekarze poinformowali mężczyznę o naturze jego napadów. Przepisali także leczenie przeciwpadaczkowe, które opanowało wybuchy śmiechu.

Sprawa głęboko poruszyła lekarzy. Naukowcy podkreślają, że ważne jest, aby nie przeoczyć możliwej diagnozy napadu żelastycznego u osób z nietypowymi objawami, które obejmują niekontrolowany śmiech.

Czytaj także:

Atak padaczki – pierwsza pomoc